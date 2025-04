Firefox 137 est disponible pour grouper les onglets et d’autres nouveautés

Mozilla propose aujourd’hui au téléchargement la version stable de Firefox 127 avec quelques nouveautés au programme, dont le système pour grouper les onglets.

Voici comment Mozilla présente l’action de grouper les onglets avec Firefox 127 :

Restez productif et organisé avec moins d’efforts en regroupant les onglets apparentés. Pour créer un groupe, il suffit de faire glisser un onglet sur un autre, de marquer une pause jusqu’à ce qu’une surbrillance apparaisse, puis de déposer l’onglet pour créer le groupe. Les groupes peuvent être nommés, codés par couleur et sont toujours enregistrés. Vous pouvez fermer un groupe et le rouvrir plus tard.