Firefox 136 est disponible avec les onglets verticaux et d’autres nouveautés

Mozilla propose au téléchargement la version stable de Firefox 136 et cette mise à jour propose quelques nouveautés, dont les onglets verticaux. La mise à jour arrive au moment où Mozilla connaît une polémique après avoir modifié ses conditions d’utilisation..

Les onglets verticaux débarquent sur Firefox 136

Pour activer les onglets verticaux sur Firefox 136, vous pouvez faire un clic droit sur l’icône en haut à gauche (à côté du bouton pour revenir en arrière) et sélectionner « Activer les onglets verticaux ».

Sinon, il faut se rendre dans les paramètres du navigateur. Une fois que c’est fait, cochez la case « Afficher le panneau latéral » au niveau de la section Général. Le panneau latéral va alors apparaître à gauche. Il faut ensuite cliquer sur l’engrenage en bas puis enfin activer « Onglets verticaux ». À partir de là, le nouvel affichage va se mettre en place et vous pouvez régler la taille qu’occupent les onglets à gauche.

Les outils de la barre latérale comprennent également un chatbot pour l’IA de votre choix, des marque-pages, un historique et des onglets provenant d’appareils que vous synchronisez avec votre compte Mozilla.

D’autres nouveautés au programme

D’autre part, la boîte de dialogue « Effacer les données de navigation et les cookies » permet désormais d’effacer les informations de formulaire enregistrées séparément de l’historique de navigation. Aussi, les Smartblock Embeds permettent de débloquer sélectivement certains réseaux sociaux qui sont bloqués dans les modes strict et navigation privée au niveau de l’option « Protection renforcée contre le pistage ». Actuellement, la prise en charge est limitée à quelques types d’éléments intégrés, et d’autres seront ajoutés dans les prochaines mises à jour.

Firefox 136 met désormais à jour les chargements de pages en HTTPS par défaut et revient gracieusement en HTTP si la connexion sécurisée échoue. Sur macOS, certains onglets en arrière-plan seront déplacés vers des cœurs moins puissants, ce qui réduira la consommation d’énergie. Aussi, l’accélération graphique des vidéos HEVC est désormais prise en charge sur macOS. Dans le même genre, le décodage vidéo matériel est désormais activé pour les cartes graphiques AMD sous Linux. Enfin, Firefox préfère désormais le format PNG lorsqu’il copie des images hors du navigateur, ce qui permet de préserver la transparence.

Firefox 136 est disponible au téléchargement sur le site de Mozilla.