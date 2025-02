Firefox : Mozilla se défend après une polémique sur ses nouvelles conditions d’utilisation

Mozilla a mis à jour les conditions d’utilisation pour son navigateur Firefox, mais l’entreprise a rapidement dû réagir après des préoccupations soulevées par certains utilisateurs concernant l’interprétation de certaines formulations. En effet, une phrase en particulier a attiré l’attention, donnant l’impression que Mozilla revendiquait un contrôle excessif sur les données des utilisateurs.

Un droit d’utilisation, mais pas de propriété

La phrase en question stipule que : « Lorsque vous téléchargez ou saisissez des informations via Firefox, vous nous accordez une licence non exclusive, sans redevance et mondiale pour utiliser ces informations afin de vous aider à naviguer, vivre et interagir avec le contenu en ligne, comme vous l’indiquez par l’utilisation de Firefox ». Cette formulation a suscité des inquiétudes quant à la portée des droits de Mozilla sur les données personnelles des utilisateurs.

Face à ces critiques, l’entreprise a clarifié sa position dans une mise à jour sur son blog. « Nous avons besoin d’une licence pour permettre certaines des fonctionnalités de base de Firefox », a expliqué Mozilla. L’exemple évoqué par la société est celui des informations saisies dans le navigateur, qui sont nécessaires pour que Firefox puisse fonctionner correctement. Mozilla a précisé que cette licence « ne nous donne pas la propriété de vos données ni le droit de les utiliser pour autre chose que ce qui est décrit dans la politique de confidentialité ».

Une précision sur l’usage des données

Pour dissiper toute confusion, Mozilla a expliqué les raisons de certains choix de termes dans ses conditions d’utilisation. Le terme « non exclusif » a été choisi pour indiquer que Mozilla ne cherche pas à détenir les droits exclusifs sur les données des utilisateurs, qui devraient pouvoir les utiliser de leur côté également. « Sans redevance » fait référence à la gratuité du navigateur, précisant que ni Mozilla ni l’utilisateur ne doivent d’argent pour l’utilisation des données dans le cadre du fonctionnement de Firefox. Enfin, « mondial » souligne la disponibilité de Firefox à l’échelle mondiale.

Un porte-parole de Mozilla a précisé à TechCrunch que ces changements ne visent pas à collecter des données à des fins d’intelligence artificielle ou de vente aux annonceurs. La société rappelle que l’utilisation des données est strictement encadrée par la politique de confidentialité et que l’utilisateur a toujours le contrôle sur les informations qu’il souhaite partager.

Mozilla insiste enfin sur le fait que certaines fonctionnalités optionnelles de Firefox peuvent nécessiter la collecte de données supplémentaires, mais que la confidentialité des utilisateurs reste une priorité.