Firefox 134 améliore la lecture de vidéos HEVC/H.265 et le blocage de pop-up

Mozilla commence l’année en proposant au téléchargement la version stable de Firefox 134. Il y a quelques nouveautés disponibles avec cette mise à jour.

La lecture avec accélération matérielle des vidéos HEVC/H.265 est désormais prise en charge sur Windows. Pour mémoire, Google Chrome a pris en charge le décodage HEVC/H.265 en 2022, à l’époque où Mozilla s’y opposait. Voilà maintenant que le créateur de Firefox s’y met.

De plus, Firefox 134 suit désormais de plus près la spécification du modèle HTML pour l’activation transitoire de l’utilisateur. Ce changement rend le blocage des fenêtres pop-up moins strict dans les cas où les versions précédentes du navigateur étaient trop agressives, réduisant ainsi les messages de blocage erronés.

Du côté de Linux, Firefox supporte désormais les gestes de maintien du pavé tactile. Cela signifie que le défilement inertiel (momentum) peut maintenant être interrompu en plaçant deux doigts sur le pavé tactile.

Enfin, Mozilla annonce avoir modifié la page « Nouvel onglet » aux États-Unis et au Canada. Le logo et le widget météo ont été repositionnés pour donner la priorité à la recherche sur le Web, aux raccourcis et aux articles recommandés en haut de l’écran. La mise à jour inclut des changements dans l’interface des cartes pour les histoires recommandées et permet aux utilisateurs d’écrans plus larges de voir jusqu’à quatre colonnes, ce qui permet une meilleure utilisation de l’espace.

Firefox 134 est disponible au téléchargement sur le site de Mozilla.