Firefox 132.0.1 corrige les problèmes de lecture vidéo et de thèmes

Quelques jours après la sortie de Firefox 132 en version stable, Mozilla propose au téléchargement la version 132.0.1 qui vient corriger deux bugs. Il n’y a pas de nouveautés ici.

Firefox 132.0.1 inclut un correctif pour corriger les problèmes intermittents de lecture vidéo sur certains sites. Mozilla ne communique pas la liste, mais nous savons au moins qu’il y avait un souci avec le site de Nintendo. Un message d’erreur s’affichait au moment de lancer la lecture d’une vidéo. « La lecture du média a été interrompue en raison d’un problème de corruption ou parce que les caractéristiques du média utilisé par votre navigateur n’étaient pas prises en charge », pouvait-on lire.

Le second correctif corrige un bug dans lequel le navigateur ne parvenait pas à conserver son thème, celui-ci vacillant au démarrage ou disparaissant complètement.

Vous pouvez télécharger Firefox 132.0.1 depuis le site de Mozilla. Si vous avez déjà le navigateur installé, il suffit de cliquer sur les trois barres horizontales (menu hamburger) en haut à droite puis de se rendre dans Aide > À propose de Firefox. Un bouton va normalement apparaître, vous indiquant qu’une mise à jour est disponible. Cliquez dessus pour que le téléchargement se lance puis cliquez à nouveau pour procéder à l’installation.

Pour rappel, Firefox 132 propose la lecture de vidéos en 4K sur certains sites de streaming, le support du Wide Color Gamut au niveau du WebGL sur Windows et macOS et plus encore.