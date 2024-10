Firefox 132 supporte la lecture en 4K sur les services de streaming et d’autres nouveautés

Mozilla propose au téléchargement la version stable de Firefox 132. Le navigateur a le droit à quelques nouveautés, dont le support de la 4K sur les services de streaming.

Les nouveautés de Firefox 132

Le support de la lecture des contenus en 4K sur les services de streaming avec Firefox est possible grâce à l’ajout de la lecture multimédia chiffrée de Microsoft PlayReady. Cela concerne les PC Windows pour l’instant et Mozilla dit que le support 4K a lieu avec « des partenaires de streaming clés ». Il n’est pas précisé si cela concerne Netflix, Amazon Prime VIdeo, Disney+ ou d’autres acteurs.

Cette nouveauté est aussi l’occasion d’avoir la lecture en 1080p sur plusieurs plateformes et non plus 720p comme cela pouvait être le cas auparavant. Mozilla ajoute que les utilisateurs bénéficient d’une consommation réduite pour ce qui est de l’autonomie et de meilleures performances lors du visionnage de films et de séries en streaming.

D’autre part, Firefox 132 propose le support du Wide Color Gamut au niveau du WebGL sur Windows et macOS. Avec ce support, le navigateur apporte une gamme de couleurs plus riches et plus vives aux vidéos, jeux et images sur votre écran. Cette implémentation prend actuellement en charge les profils de couleurs plus larges (P3) en 8 bits.

L’accélération matérielle du WebRender est désormais activée pour la plupart des primitives de filtre SVG, ce qui améliore les performances pour certains contenus à forte composante graphique. Les filtres accélérés sont feBlend, feColorMatrix, feComponentTransfer, feComposite, feDropShadow, feFlood, feGaussianBlur, feMerge et feOffset.

Les autres nouveautés sont :

Ajout de la prise en charge des nouvelles fonctionnalités de sélection de partage d’écran et de fenêtre de macOS sur macOS 15 Sequoia. La prise en charge de macOS 14 Sonoma sera ajoutée dans une prochaine version.

La fonction de reprise de session de macOS a été améliorée. Firefox se relance désormais automatiquement s’il était ouvert avant un redémarrage du système, comme après une mise à jour du système d’exploitation.

Firefox bloque désormais l’accès aux cookies tiers lorsque l’option Stricte de la Protection renforcée contre le pistage est activée.

Firefox 132 est disponible au téléchargement sur le site de Mozilla.