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KultureGeek Matériel Steam Controller : la manette en rupture de stock quelques minutes après sa disponibilité
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Steam Controller : la manette en rupture de stock quelques minutes après sa disponibilité

3 min.
5 Mai. 2026 • 20:43
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La manette Steam Controller s’est écoulée presque immédiatement, au point de déclencher des bugs sur la boutique de Valve, des ruptures en chaîne et des premières reventes par les scalpers. Ce lancement éclair met Valve sous pression qui désormais réapprovisionner vite pour éviter que la pénurie ne profite surtout à eBay et aux scalpers.

Manette Steam Controller

Mise en vente il y a 24 heures sur la boutique de Valve, la manette Steam Controller a d’abord provoqué des messages d’erreur chez de nombreux joueurs avant de disparaître en une trentaine de minutes dans plusieurs pays. C’est désormais en rupture dans les principaux marchés.

La suite était prévisible. Des revendeurs ont commencé à proposer la manette Steam Controller sur eBay bien au-dessus de son prix de départ de 99 euros, avec des annonces ayant des prix à trois chiffres. Même si une partie de ces tarifs peut redescendre ensuite, certaines enchères montrent qu’une demande réelle existe déjà, comme une annonce aux États-Unis à 230,50 dollars après sept enchères.

Valve dit avoir été dépassé

Valve reconnaît lui-même avoir été dépassé par la rapidité de la rupture de stock et promet un point prochain sur le calendrier de retour en stock. « Le Steam Controller s’est écoulé plus rapidement que nous ne l’avions anticipé et nous détestons que tout le monde qui en voulait un n’ait pas pu se le procurer. Nous travaillons à réapprovisionner le stock et aurons bientôt une mise à jour sur le calendrier prévu », indique Valve.

Ce lancement isolé s’explique aussi par le contexte matériel plus large de Valve. Le Steam Controller avait été annoncé en même temps que son PC/console hybride Steam Machine et le casque Steam Frame, mais l’entreprise a choisi de le sortir en premier en expliquant qu’il ne dépend pas de la RAM et qu’il est plus simple à faire sortir de l’usine que les autres appareils encore freinés par les pénuries de composants.

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