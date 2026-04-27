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Steam Controller : le prix (élevé) et la date de sortie ont fuité

2 min.
27 Avr. 2026 • 19:20
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Alors que Valve avait créé la surprise en novembre 2025 en dévoilant simultanément sa console Steam Machine, son casque de réalité virtuelle Steam Frame et une toute nouvelle itération de sa manette Steam Controller, l’entreprise est restée silencieuses sur le prix et la date de sortie. Mais une récente fuite vient combler ce vide en dévoilant les détails.

Manette Steam Controller

99 dollars pour la manette Steam Controller

L’information provient d’un test publié par erreur avant la levée de l’embargo par la chaîne YouTube Techy Talk, rapidement supprimé mais sauvegardé in extremis des internautes. Cela confirme que la production de masse est achevée et que les entrepôts accumulent déjà les stocks.

Selon les impressions dévoilées dans la vidéo, la manette Steam Controller sera commercialisée au prix de 99,99 dollars (et potentiellement autant en euros). Ce tarif la place dans la fourchette haute des manettes standards. Pour rappel, la première version lancée en 2015 s’affichait à 55 euros.

Cette hausse se justifierait par une refonte matérielle conséquente visant à séduire les joueurs les plus exigeants. La manette intègre désormais des joysticks magnétiques exploitant la technologie TMR, garantissant une immunité totale contre le problème récurrent de dérive (stick drift). L’ergonomie s’appuie également sur deux pavés tactiles réactifs, une évolution du retour haptique haute définition, ainsi qu’un gyroscope capacitif optimisant les commandes basées sur le mouvement.

Pour ce qui est de la date de sortie, ce sera visiblement le 4 mai, soit lundi prochain. Il faut donc s’attendre à une officialisation prochaine par Valve.

 

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