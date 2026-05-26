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PlayStation Plus : les jeux offerts en juin 2026

3 min.
26 Mai. 2026 • 15:47
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Sony dévoile la liste des jeux offerts en juin 2026 avec le PlayStation Plus. Il y a trois titres, soit autant que ce mois-ci. Ils seront disponibles à compter du 2 juin.

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Jeux du PlayStation Plus Essential pour juin 2026

Le premier jeu offert est Grounded Fully Yoked Edition (PS5, PS4). Rétrécissez et luttez pour survivre dans un jardin infesté de créatures dangereuses. Mystérieusement rétréci jusqu’à la taille d’une fourmi, votre jeune aventurier intrépide doit défendre chèrement sa vie dans un jardin qu’il découvre sous un angle entièrement nouveau. Explorez un vaste jardin seul ou avec l’aide de trois amis en multijoueur en ligne, et rassemblez les ressources nécessaires pour vous construire un abri et confectionner des armures et des armes afin de vous protéger des créatures qui peuplent le jardin. Au fil de votre progression, vous découvrirez la vérité qui se cache derrière votre miniaturisation et comment revenir à votre taille d’origine.

En deuxième jeu offert, ce sera Nickelodeon All-Star Brawl 2 (PS5, PS4). Il vous permet d’en découdre avec le roster de personnages le plus complet à ce jour, avec de nouveaux venus comme Bob l’éponge, les Tortues Ninja, Carlo Tentacule, Jimmy Neutron et bien d’autres. Abordez l’aventure en solo ou affrontez des adversaires en ligne, choisissez vos combattants préférés, maîtrisez leurs techniques uniques et utilisez des Supers, de nouvelles attaques dévastatrices, pour porter le coup de grâce. Jouez entre amis ou plongez dans une campagne roguelike unique.

Enfin, le troisième jeu sera Warhammer 40,000: Darktide (PS5). Reprenez la ville de Tertium à des hordes d’ennemis assoiffés de sang dans ce jeu de tir et d’action aussi intense que brutal. Warhammer 40,000: Darktide s’appuie sur le système de combat au corps à corps de Vermintide 2 et y ajoute des mécaniques de tir intenses propres à l’univers de Warhammer 40,000. Trouvez le juste équilibre entre combat à distance et au corps à corps en affrontant des vagues d’ennemis. Ressentez l’impact de chaque coup et de chaque entaille de tronçonneuse, ou faites griller vos ennemis au fusil laser.

Petite précision : Sony fait savoir qu’EA Sports FC 26 (PS5, PS4), qui était à l’origine offert en mai, sera toujours offert en juin. Ce sera une réalité jusqu’au 16 juin.

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