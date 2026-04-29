PlayStation Plus : les jeux offerts en mai 2026 (dont FC 26)

Sony lève le voile sur liste des jeux offerts en mai 2026 avec le PlayStation Plus. Il y a trois titres, soit autant que le mois dernier. Ils seront disponibles à compter du 5 mai.

Jeux du PlayStation Plus Essential pour mai 2026

Le premier jeu offert avec le PlayStation Plus est EA Sports FC 26. Le jeu de simulation de football propose une refonte majeure du gameplay basée sur les retours de la communauté, offrant des dribbles plus réactifs, un positionnement plus intelligent de l’IA et des animations de gardiens plus réalistes, ainsi qu’une innovation clé : deux présélections de jouabilité distinctes, « Compétitif » (pour Ultimate Team et Clubs avec une action plus rapide) et « Authentique » (pour le mode Carrière avec un réalisme fidèle au football). Il inclut plus de 20 000 joueurs authentiques issus de 750 clubs et plus de 35 championnats et des modes enrichis.

Les membres PlayStation Plus pourront également obtenir un pack Icônes EA FC 26 en bonus. Ce pack de contenu exclusif à PlayStation Plus pourra être récupéré pendant toute la durée de disponibilité des jeux du mois PlayStation Plus.

En deuxième jeu, on retrouve Wuchang: Fallen Feathers. Dans cet action‑RPG de type Soulslike, la guerrière pirate Wuchang s’éveille durant les dernières années tumultueuses de la dynastie Ming, sans aucun souvenir de son passé. Le territoire de Shu est en proie à des factions en guerre et à un phénomène mystérieux connu sous le nom de « Feathering », qui provoque la mutation des habitants en monstres hideux. Touchée à son tour par le Feathering, Wuchang est contrainte d’explorer ce vaste monde interconnecté, tout en combattant des ennemis cruels et déformés. Maîtrisez différents styles de combat, découvrez des armes cachées et des armes à feu ancestrales, acquérez de nouvelles compétences en terrassant vos ennemis et domptez le pouvoir du Feathering pour découvrir la vérité au cœur du chaos.

Enfin, le troisième jeu est Nine Sols. C’est un jeu d’action et de plateformes en 2D dessiné à la main, proposant un univers narratif riche et un système de combat basé sur la parade, inspiré de Sekiro. Affrontez d’anciennes divinités, explorez une terre jadis dominée par une ancienne race extraterrestre et suivez un héros dans sa quête de vengeance visant à éliminer les 9 Sols, les souverains tout‑puissants de ce royaume déchu.