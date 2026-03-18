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Mozilla annonce l’arrivée d’un VPN gratuit dans Firefox

3 min.
18 Mar. 2026 • 9:00
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Mozilla proposera Firefox 149 le 24 mars avec plusieurs nouveautés, dont un VPN entièrement gratuit ne nécessitant pas un téléchargement supplémentaire ou une extension tierce. Le VPN redirigera le trafic Web via un proxy sécurisé pour masquer l’adresse IP réelle de l’utilisateur. Il sera d’abord disponible au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France et en Allemagne.

Firefox 149 VPN

Un VPN gratuit dans Firefox

Mozilla prend les devants sur la méfiance habituellement associée aux VPN gratuits : « Les VPN gratuits peuvent parfois signifier des arrangements douteux qui finissent par compromettre votre vie privée, mais le nôtre est bâti sur nos principes en matière de données et notre engagement à être le navigateur le plus fiable au monde ».

Il y a toutefois un élément important à prendre en compte : le VPN gratuit ne sera pas illimité. En effet, Mozilla fait savoir que chaque utilisateur aura le droit à un quota de 50 Go par mois. Cela devrait suffire pour certaines personnes qui ont un usage léger du Web et téléchargent rarement de lourds fichiers. En revanche, la limite va vite être atteinte par d’autres internautes qui ont des usages plus poussés. C’est l’occasion de rappeler que Mozilla propose déjà une version payante de son VPN pour 9,99 €/mois ou 59,88 €/an.

En outre, Firefox 149 proposera une vue partagée (Split View) native permettant d’afficher deux onglets (et donc deux pages Web) côte à côte dans une seule fenêtre, une fonctionnalité déjà présente dans d’autres navigateurs comme Chrome. Une nouvelle option permettra par ailleurs de prendre des notes rapides directement depuis un onglet actif.

L’assistant IA intégré fera lui aussi peau neuve sous le nom « Fenêtre intelligente », en remplacement de la fonction « Fenêtre IA ». Il permettra de résumer des articles, comparer des produits et effectuer d’autres tâches contextuelles. Pour les utilisateurs qui préfèrent s’en passer, Mozilla a simplifié la désactivation complète des fonctions d’intelligence artificielle dans les paramètres du navigateur.

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