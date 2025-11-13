Firefox 145 ajoute des nouveautés, dont des protections contre le pistage

Mozilla propose au téléchargement la version stable de Firefox 145 avec plusieurs nouveautés au programme. C’est l’occasion de les regrouper ici même.
Cette version propose une nouvelle phase de protection de la vie privée, s’appuyant sur les recherches de Mozilla visant à réduire l’empreinte digitale (fingerprint) des navigateurs. Ces nouvelles mesures de défense réduisent de près de moitié le pourcentage d’utilisateurs considérés comme uniques, garantissant une expérience de navigation plus sûre et plus privée en mode navigation privée ou lorsque la protection renforcée contre le pistage est réglée sur « Stricte ».
Aussi, vous pouvez maintenant ajouter, modifier et supprimer des commentaires pour créer vos propres notes dans les fichiers PDF (résumés, questions, tâches, etc). La barre latérale des commentaires vous permet de parcourir tous vos commentaires et d’y accéder rapidement, ce qui est pratique pour les fichiers PDF longs ou comportant de nombreuses annotations.
De plus, Firefox 145 permet de survolez le nom du groupe d’onglets pour obtenir un aperçu des onglets qu’il contient sans l’ouvrir.
Par ailleurs, vous pouvez désormais accéder à vos mots de passe enregistrés et les gérer directement depuis la barre latérale, sans avoir à ouvrir un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre.
Parmi les autres nouveautés au programme :
Firefox 145 est disponible au téléchargement sur le site de Mozilla.
