Firefox 145 ajoute des nouveautés, dont des protections contre le pistage
Firefox 145 ajoute des nouveautés, dont des protections contre le pistage

13 Nov. 2025 • 16:12
Mozilla propose au téléchargement la version stable de Firefox 145 avec plusieurs nouveautés au programme. C’est l’occasion de les regrouper ici même.

Firefox Logo

Les nouveautés de Firefox 145

Cette version propose une nouvelle phase de protection de la vie privée, s’appuyant sur les recherches de Mozilla visant à réduire l’empreinte digitale (fingerprint) des navigateurs. Ces nouvelles mesures de défense réduisent de près de moitié le pourcentage d’utilisateurs considérés comme uniques, garantissant une expérience de navigation plus sûre et plus privée en mode navigation privée ou lorsque la protection renforcée contre le pistage est réglée sur « Stricte ».

Aussi, vous pouvez maintenant ajouter, modifier et supprimer des commentaires pour créer vos propres notes dans les fichiers PDF (résumés, questions, tâches, etc). La barre latérale des commentaires vous permet de parcourir tous vos commentaires et d’y accéder rapidement, ce qui est pratique pour les fichiers PDF longs ou comportant de nombreuses annotations.

145 Pdf Comments

De plus, Firefox 145 permet de survolez le nom du groupe d’onglets pour obtenir un aperçu des onglets qu’il contient sans l’ouvrir.

Par ailleurs, vous pouvez désormais accéder à vos mots de passe enregistrés et les gérer directement depuis la barre latérale, sans avoir à ouvrir un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre.

D’autres changements disponibles

Parmi les autres nouveautés au programme :

  • La fonction de copier le lien de surlignage permet aux utilisateurs de partager des sections arbitraires d’une page avec d’autres personnes en copiant un lien via le menu contextuel avec une sélection donnée.
  • La fonctionnalité de traduction offre une expérience améliorée lors de la traduction entre des langues utilisant des directions d’écriture différentes.
  • De nouveaux fonds d’écran inspirés de Mozilla sont disponibles pour le nouvel onglet sur ordinateur, avec des versions pour les modes clair et sombre.
  • Grâce au nouveau paramètre « Ouvrir les liens provenant d’applications à côté de l’onglet que vous consultez », vous pouvez désormais ouvrir les liens provenant d’autres applications à côté de votre onglet actif plutôt qu’à la fin de la barre d’onglets.

Firefox 145 Ouvrir Onglet A Cote

  • Le mode de protection contre le pistage par rebond est désormais activé par défaut avec l’option « Stricte » au niveau de la protection renforcée contre le pistage, bloquant ainsi les techniques de suivi plus avancées basées sur la redirection.
  • Firefox 145 ne prend plus en charge les systèmes Linux 32 bits.
  • Les onglets horizontaux sont désormais légèrement plus arrondis afin de s’harmoniser avec l’apparence des onglets verticaux. Les boutons et les champs de saisie de texte, y compris la barre d’adresse, ont également été mis à jour pour plus de cohérence.
  • Les modèles de traduction locaux sont désormais compressés avec Zstandard, ce qui réduit la taille des téléchargements et la consommation de stockage sur l’appareil.
  • Mozilla a mis à jour les préférences d’automatisation par défaut afin de mieux prendre en charge la navigation agentique, réduisant ainsi le nombre d’étapes que les agents doivent effectuer pour accomplir une tâche et les risques pour l’agent de se retrouver bloqué.
  • Support des fichiers MKV avec les codecs AVC, HEVC, VP8, VP9, AV1, AAC, Opus et Vorbis.

Firefox 145 est disponible au téléchargement sur le site de Mozilla.

Signaler une erreur dans le texte

