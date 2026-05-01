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Gemini peut maintenant générer des fichiers Word, Google Docs, PDF et plus

2 min.
1 Mai. 2026 • 11:30
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Google a mis à jour Gemini avec la génération native de fichiers complets depuis un simple prompt, disponible pour tous les utilisateurs dans le monde. Cela permet de transformer le chatbot IA en outil de production, là où certains de ses concurrents imposent encore des étapes de copier-coller.

Google Gemini Logo

La création de fichiers directement dans Gemini

Gemini prend en charge la génération de fichiers dans les catégories suivantes :

  • Formats Google Workspace : Google Docs, Google Sheets et Google Slides
  • Formats Microsoft Office : Word (.docx) et Excel (.xlsx)
  • Formats document et texte : PDF, texte brut (.txt), Rich Text Format (.rtf), Markdown (.md) et LaTeX
  • Format données : CSV (.csv)

Les fichiers générés peuvent être téléchargés sur l’appareil ou exportés directement vers Google Drive pour la plupart des formats. Un prompt élaboré produit un document plus abouti qui nécessite moins de retouches. Gemini peut également utiliser des images, comme des photos de notes manuscrites, comme matière première pour générer un fichier structuré.

Cette mise à jour s’accompagne du lancement de Workspace Intelligence par Google Cloud, une couche qui connecte Gemini aux données d’entreprise pour enrichir le contexte lors de la génération de fichiers Workspace. Les deux annonces forment un ensemble cohérent orienté vers la productivité.

C’est l’occasion de rappeler que Gemini a également proposé quelques nouveautés en France cette semaine (dont la fonction de mémoire). Celles-ci sont à retrouver sur cet article dédié.

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