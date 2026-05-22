Forza Horizon 6 cumule déjà 6 millions de joueurs en 6 jours ; un succès à toute berzingue

Forza Horizon 6 réalise un démarrage pour le moins spectaculaire. Quelques jours seulement après sa sortie sur Xbox Series X|S et PC (6 jours en fait si on compte les trois jours d’accès anticipé), le jeu de course de Playground Games a déjà dépassé les 6 millions de joueurs, confirmant ainsi l’immense attente autour de cet épisode situé au Japon.

Un lancement massif pour Xbox et Playground Games

Xbox et Playground Games ont célébré ce cap avec une pointe d’humour : « Forza Horizon 6 ? Plutôt Forza Horizon 6 millions ! Merci à tous de nous avoir rejoints à Horizon Japan. » Ce chiffre inclut les joueurs sur consoles Xbox Series, PC Windows, Steam, Microsoft Store et Game Pass, ce qui au passage illustre la puissance du modèle multiplateforme de Microsoft.

Forza Horizon 6? More like Forza Horizon 6-Million! 🤯 Thank you all for joining us at Horizon Japan ❤️ pic.twitter.com/nbGdxHtF8q — Forza Horizon (@ForzaHorizon) May 21, 2026

Le succès avait commencé avant même la sortie générale. Pendant l’accès anticipé réservé aux acheteurs de l’édition Premium, Forza Horizon 6 avait déjà attiré plus d’un million de joueurs. Sur Steam, le titre a aussi battu des records pour un jeu de course, avec plus de 270 000 joueurs simultanés lors du lancement. Vavavoum !

Le Japon, décor rêvé pour relancer la série

Un monde ouvert taillé pour les fans d’automobile

Ce sixième épisode était particulièrement attendu car il transpose enfin le festival Horizon au Japon, l’un des environnements les plus réclamés par la communauté. Entre les 550 véhicules disponibles, les superbes paysages (cerisiers en fleurs, Mont Fuji), les routes de montagne, les grandes villes détaillées et pleines de néon ainsi qu’une myriade de détails liés à la culture japonaise, Playground Games a trouvé un terrain idéal pour renouveler sa formule.

Le succès de Forza Horizon 6 tombe à un moment important pour Xbox, le fabricant cherchant à renforcer l’attractivité de son écosystème face à PlayStation, Nintendo et Steam. Malgré les débats enflammés autour du Game Pass et de la stratégie console de Microsoft, ce lancement rappelle que la marque conserve des licences capables de fédérer massivement, et sans même avoir besoin ici de l’apport du portage PlayStation (qui arrivera plus tard cette année).