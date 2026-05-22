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Choose Your Own Adventure : un film en préparation sur une franchise du type « Un Livre dont vous êtes le héros »

3 min.
22 Mai. 2026 • 11:20
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La célèbre collection Choose Your Own Adventure va tenter un nouveau passage au cinéma. 20th Century Studios développe une adaptation de ces livres-jeux cultes, avec Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, le duo de Radio Silence, attachés à la réalisation et à la production.

Un monument du récit interactif

Lancée en 1979 chez Bantam Books avec The Cave of Time d’Edward Packard, la série Choose Your Own Adventure a marqué plusieurs générations de lecteurs. Son principe était simple et révolutionnaire : à certains moments du récit, le lecteur devait choisir une action et se rendre à une page précise, modifiant ainsi le déroulement et parfois la fin de l’histoire. A noter qu’en France, des ouvrages interactifs similaires ont été publiés sous la collection « Un livre dont vous êtes le héros », collection créée par Steve Jackson (à qui l’on doit le légendaire jeu de rôle Donjons & Dragons).

Choose Your Own Adventure

Ce concept, devenu emblématique de la narration non linéaire, pose une question évidente : comment traduire cette expérience au cinéma ? Le précédent le plus célèbre reste Black Mirror: Bandersnatch, qui permettait aux spectateurs de sélectionner différents chemins narratifs sur Netflix, mais il n’est pas certain que cette nouvelle production. propose quoi que ce soit d’interactif avec le spectateur.

Radio Silence, un choix intriguant

Entre horreur, suspense et expérimentation

Radio Silence s’est imposé dans les salles avec Ready or Not, Scream, Scream VI et Abigail. Leur sens du rythme, du suspense et de la mise en scène ludique pourrait donner une tonalité plus adulte voire plus sombre à une licence historiquement associée à la jeunesse.

Un livre dont vous êtes le héros

Le scénario a été confié à Tom Bissell, auteur et scénariste familier des médias interactifs. Ce dernier a en effet travaillé sur des jeux comme Gears of War et Uncharted 4, coécrit le livre The Disaster Artist et signé les derniers épisodes de la série Andor.

Aucun détail d’intrigue n’a encore été révélé sur l’intrigue ou le casting, sachant que Radio Silence doit d’abord terminer La Momie 4, un film attendu pour le mois d’octobre 2027.

SOURCEGizmodo

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