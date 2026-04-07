The 7th Guest Remake : Vertigo Games offre la version classique aux joueurs possédant la version VR (et inversement)

Merci du cadeau : Vertigo Games mise sur une stratégie commerciale particulièrement habile pour relancer le jeu VR The 7th Guest. Le studio vient en effet d’ annoncer que les joueurs possédant déjà The 7th Guest VR sur SteamVR ou PlayStation VR2 recevront automatiquement la future version « classique » (pas VR donc) Remake lors de son lancement. Mieux encore, l’opération fonctionnera dans les deux sens : les acheteurs du remake traditionnel obtiendront eux aussi l’accès à la version VR correspondante !

Un classique du CD-ROM continue sa seconde vie

À l’origine, The 7th Guest est l’un des grands noms du jeu vidéo des années 1990, célèbre pour son atmosphère lugubre, ses casse-têtes et son usage du Full Motion Video (FMV). En 2023, Vertigo Games avait déjà ressuscité le jeu pour la VR, une adaptation qui avait su retrouver une grande partie du charme étrange de l’œuvre originale, l’immersion en plus.

Le remake sur écran classique devrait toucher un public bien plus vaste. Annoncé pour 2026 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch, ce nouveau titre repart sur les bases de la version VR, ce qui un gage de qualité sachant que cette dernière est excellente (votre serviteur l’a d’ailleurs fini sur Meta Quest).

Une passerelle intelligente entre VR et jeu traditionnel

Vertigo Games ne traitera donc pas la version VR et la version écran plat comme deux produits distincts mais bien comme deux portes d’entrée distinctes vers une même expérience narrative. C’est aussi une façon de récompenser les premiers acheteurs et d’inciter les nouveaux venus à considérer la VR comme un simple « bonus » à tester (pour peu de posséder un casque évidemment).

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Un modèle commercial qui pourrait faire école

Dans un marché où les remakes se multiplient mais où la VR peine encore à élargir son audience, cette formule semble plutôt pertinente. À une époque où l’industrie cherche souvent à fragmenter les versions et les plateformes, Vertigo Games choisit au contraire d’unifier son offre et de ne pas alourdir la note finale pour le joueur, ce qui est éminemment louable.

The 7Guest Remake peut déjà être précommandé en version flat sur le PS Store et Steam.