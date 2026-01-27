VR : le studio derrière Walkabout Mini Golf réduit ses effectifs de 25%

Le secteur du gaming VR traverse une période de turbulence, et même les succès commerciaux ne sont pas épargnés. Mighty Coconut, le studio indépendant à l’origine de Walkabout Mini Golf, l’un des titres VR les plus populaires depuis 2020, vient d’annoncer une réduction de 25 % de ses effectifs ainsi qu’une hausse des prix de ses contenus téléchargeables.

Des licenciements pour assurer la pérennité du studio

Dans un billet publié sur le site officiel du studio, le fondateur du studio Lucas Martell explique que ces décisions s’inscrivent dans un contexte de développement VR devenu « particulièrement exigeant ». Après ces suppressions de postes, l’équipe compte désormais 27 personnes, un format jugé plus soutenable pour poursuivre l’enrichissement du jeu sur le long terme.

Malgré ces coupes, Mighty Coconut promet de maintenir un rythme soutenu de mises à jour. Les joueurs peuvent toujours s’attendre à de nouveaux parcours chaque année, même si le volume passera de sept à six extensions annuelles.

Une hausse modérée du prix des contenus additionnels

À partir de la prochaine sortie, chaque nouveau parcours verra son tarif augmenter d’un dollar, passant de 3 à 5 dollars/euros. Lucas Martell justifie ce changement par la complexité croissante des DLC, qui nécessitent davantage de ressources de production. Les contenus déjà publiés conserveront toutefois leur prix actuel.

Par ailleurs, le studio recentre ses efforts sur les versions VR du jeu — disponibles sur Quest, SteamVR, PSVR 2 et Pico — au détriment de l’édition mobile. Maintenir une version iOS distincte tout en assurant la compatibilité multiplateforme s’est avéré trop coûteux en temps et en ressources, même si le crossplay restera actif aussi longtemps que possible. Mighty Coconut a également décidé de mettre en pause le développement de modes annexes comme l’Employee Mode, les échecs ou encore les slingshots, toujours afin de concentrer ses équipes sur le cœur de l’expérience.

Cette annonce s’inscrit dans une vague plus large de restructurations touchant l’industrie VR, marquée récemment par plusieurs fermetures de studios et licenciements massifs. Un signal fort d’un marché encore jeune, prometteur, mais soumis à une pression économique croissante qui pousse même les acteurs les plus établis à revoir leurs priorités.