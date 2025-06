Le studio People Can Fly annule deux projets de jeux et annonce des licenciements

People Can Fly, le studio à l’origine d’Outriders et Gears of War: Judgement, a annoncé l’arrêt du développement de deux de ses projets en cours — Project Gemini et Project Bifrost — en raison de problèmes de financement et de désaccords avec ses partenaires éditeurs. Dans une publication sur LinkedIn, le CEO Sebastian Wojciechowski explique que le studio devra « se réorganiser de manière significative » et réduire la taille de ses équipes. Project Gemini a été abandonné après que l’éditeur choisi (dont on ne connait pas le nom), n’a pas fourni de contrat d’édition ni clarifié ses intentions. De son côté, Bifrost, un jeu VR auto-financé, a été annulé en raison d’un manque de ressources financières.

Les soucis du studio ne datent pas d’aujourd’hui : People Can Fly avait déjà annulé le projet de jeu Project Victoria et réduit ses effectifs au mois de décembre 2024. Malgré ces nouvelles coupes, le studio continue de travailler sur plusieurs projets actifs, notamment Project Delta pour Sony, et Gears of War: E-Day, en co-développement avec The Coalition, un studio appartenant à Xbox. On notera enfin que la collaboration passée avec Square Enix sur Outriders n’a pas rencontré le succès commercial escompté, ce qui n’a sans doute pas contribué à la bonne santé financière du studio.