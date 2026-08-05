Electronic Arts a bouclé son rachat et change de propriétaires

C’est fait : le rachat d’Electronic Arts pour 55 milliards de dollars est bouclé. Le fonds souverain saoudien PIF détient désormais 93,4 % d’EA, faisant de lui le maître quasi absolu du studio de jeu vidéo. Cette opération constitue la plus grande acquisition par emprunt de l’histoire.

Un rachat d’EA par trois groupes

Aux côtés du PIF, deux autres investisseurs complètent ce consortium : Silver Lake, fonds d’investissement technologique, conserve 5,5 % de l’entreprise, tandis qu’Affinity Partners, dirigé par Jared Kushner, gendre du président américain Donald Trump et ancien conseiller de la Maison Blanche, détient une participation de 1,1 %.

Le montage financier du rachat repose sur 20 milliards de dollars de dette qu’EA devra rembourser, un levier considérable qui explique l’ampleur inédite de cette acquisition par emprunt. Les actionnaires d’EA ont reçu 210 dollars par action, une prime de 25 % par rapport au cours de clôture précédent l’annonce, avant que l’entreprise ne bascule officiellement vers un statut privé.

Cette transformation intervient alors qu’EA affichait une santé financière solide, avec un bénéfice de 387 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 juin. Andrew Wilson, PDG d’EA, a défendu cette opération en affirmant qu’elle positionnait l’entreprise pour accélérer sa créativité et son innovation, sans toutefois préciser les changements concrets à venir sous cette nouvelle structure actionnariale. Voici ce qu’il déclare :

Cet événement rend hommage à ces personnes exceptionnelles dont la créativité, l’ambition et la passion ont fait d’EA l’une des principales entreprises mondiales du divertissement interactif. Nous abordons ce nouveau chapitre en position de force aux côtés de partenaires qui partagent notre vision et notre ambition. Ensemble, nous investirons sans réserve, accélérerons l’innovation et créerons la prochaine génération de jeux et d’expériences pour les centaines de millions de joueurs et de fans qui nous inspirent chaque jour.

Si Microsoft détient toujours le record de la plus grande acquisition de l’histoire du jeu vidéo grâce à son rachat d’Activision pour 68,7 milliards de dollars, EA s’impose désormais sur un terrain différent : celui de la plus grande acquisition par emprunt jamais réalisée, une distinction technique qui traduit la place centrale de la dette dans le financement de cette opération record.

Quel avenir pour les jeux d’Electronic Arts ?

Reste maintenant une question importante : que va-t-il se passer à l’avenir pour les jeux venant d’Electronic Arts, maintenant que le studio s’est fait racheter ? C’est un peu flou pour le moment. Il faut toutefois s’attendre à des changements. Reste à savoir lesquels.

Dans le cas de Battlefield par exemple, il a déjà été suggéré qu’il y aura un nouveau jeu tous les ans, à l’instar des Call of Duty. Ce serait un changement notable pour la licence. Naturellement, les joueurs s’inquiètent déjà et s’attendent à une baisse de qualité.