Electronic Arts (EA) se fait racheter pour 55 milliards de dollars

Electronic Arts (EA) a confirmé son acquisition par un groupe d’investisseurs privés pour la somme de 55 milliards de dollars. Cette transaction, qui se veut entièrement en cash, va faire passer l’éditeur de franchises comme EA Sports FC, Les Sims ou encore Battlefield sous le contrôle d’un consortium mené par le fonds souverain d’Arabie saoudite.

Un consortium aux profils variés pour contrôler EA

Les nouveaux propriétaires d’EA sont réunis au sein d’un consortium de trois entités. Le principal acteur est le Public Investment Fund (PIF), à savoir le fonds souverain de l’Arabie saoudite qui multiplie les investissements stratégiques dans le monde du jeu vidéo pour diversifier son économie au-delà du pétrole. Il est déjà actionnaire de grands noms comme Take-Two (maison-mère de Rockstar Games qui développe les jeux Grand Theft Auto/GTA) et propriétaire de SNK.

Le PIF est accompagné de deux sociétés d’investissement américaines : Silver Lake Partners, un fonds bien connu de la Silicon Valley, et Affinity Partners. Cette dernière, fondée en 2021 par Jared Kushner, le gendre du président américain Donald Trump, est elle-même majoritairement financée par des fonds saoudiens.

Un prix record mais une direction inchangée

L’offre de rachat valorise chaque action d’EA à 210 dollars, soit une prime de 25 % sur son dernier cours et un montant supérieur à son plus haut niveau historique. L’accord a déjà reçu l’approbation du conseil d’administration d’EA et devrait être finalisé d’ici la fin du mois de juin 2026, ce qui correspond au premier trimestre de l’année fiscale 2027 du groupe.

Malgré ce changement de propriétaire, Electronic Arts assure que la continuité sera de mise. L’entreprise restera dirigée par son patron actuel, Andrew Wilson, et son siège social demeurera à Redwood City en Californie. Dans une déclaration, Andrew Wilson a salué cette transaction comme une « reconnaissance puissante » du travail de ses équipes et a promis de « repousser les limites du divertissement » avec ses nouveaux partenaires.

Cette opération vise officiellement à « accélérer l’innovation et la croissance » de l’éditeur, qui a généré 7,5 milliards de dollars de revenus lors de son année fiscale 2025 (qui s’est terminée le 31 mars dernier).