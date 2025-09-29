TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo Electronic Arts (EA) se fait racheter pour 55 milliards de dollars
Jeux vidéo

Electronic Arts (EA) se fait racheter pour 55 milliards de dollars

29 Sep. 2025 • 17:19
0

Electronic Arts (EA) a confirmé son acquisition par un groupe d’investisseurs privés pour la somme de 55 milliards de dollars. Cette transaction, qui se veut entièrement en cash, va faire passer l’éditeur de franchises comme EA Sports FC, Les Sims ou encore Battlefield sous le contrôle d’un consortium mené par le fonds souverain d’Arabie saoudite.

Electronic Arts Logo

Un consortium aux profils variés pour contrôler EA

Les nouveaux propriétaires d’EA sont réunis au sein d’un consortium de trois entités. Le principal acteur est le Public Investment Fund (PIF), à savoir le fonds souverain de l’Arabie saoudite qui multiplie les investissements stratégiques dans le monde du jeu vidéo pour diversifier son économie au-delà du pétrole. Il est déjà actionnaire de grands noms comme Take-Two (maison-mère de Rockstar Games qui développe les jeux Grand Theft Auto/GTA) et propriétaire de SNK.

Le PIF est accompagné de deux sociétés d’investissement américaines : Silver Lake Partners, un fonds bien connu de la Silicon Valley, et Affinity Partners. Cette dernière, fondée en 2021 par Jared Kushner, le gendre du président américain Donald Trump, est elle-même majoritairement financée par des fonds saoudiens.

Un prix record mais une direction inchangée

L’offre de rachat valorise chaque action d’EA à 210 dollars, soit une prime de 25 % sur son dernier cours et un montant supérieur à son plus haut niveau historique. L’accord a déjà reçu l’approbation du conseil d’administration d’EA et devrait être finalisé d’ici la fin du mois de juin 2026, ce qui correspond au premier trimestre de l’année fiscale 2027 du groupe.

Malgré ce changement de propriétaire, Electronic Arts assure que la continuité sera de mise. L’entreprise restera dirigée par son patron actuel, Andrew Wilson, et son siège social demeurera à Redwood City en Californie. Dans une déclaration, Andrew Wilson a salué cette transaction comme une « reconnaissance puissante » du travail de ses équipes et a promis de « repousser les limites du divertissement » avec ses nouveaux partenaires.

Cette opération vise officiellement à « accélérer l’innovation et la croissance » de l’éditeur, qui a généré 7,5 milliards de dollars de revenus lors de son année fiscale 2025 (qui s’est terminée le 31 mars dernier).

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

deals promos

🔥 [#FrenchDays] Les promos High-Tech du 29 septembre

29 Sep. 2025 • 17:57
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Dinos animatroniques 1

Un parc à dinosaures liquide ses animatroniques géantes sur le Facebook Marketplace

29 Sep. 2025 • 16:45
0 Geekeries

Vous rêviez de posséder un animatronique géant de dinosaure pour rejouer certaines scènes de Jurassic Park ? C’est le...

OpenAI Logo ChatGPT

ChatGPT met en place son contrôle parental avec des outils

29 Sep. 2025 • 15:33
0 Internet

OpenAI déploie aujourd’hui des fonctionnalités de contrôle parental visant à rendre ChatGPT plus sûr pour les...

Hack Piratage

Piratage d’Adecco : 6 ans de prison pour le cerveau derrière l’attaque

29 Sep. 2025 • 14:10
0 Internet

Le principal responsable du piratage massif de données chez Adecco en 2022 a été condamné à six ans de prison ferme par...

Essaim de drones

Le Danemark bannit les drones civils suite à des intrusions au-dessus de ses sites militaires

29 Sep. 2025 • 13:25
0 Hors-Sujet

À quelques jours du sommet de l’Union européenne à Copenhague, le Danemark a annoncé la suspension totale des vols de...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Super Bowl 2026 : Bad Bunny sera la tête d’affiche du show de mi-temps produit par Apple Music

Super Bowl 2026 : Bad Bunny sera la tête d’affiche du show de mi-temps produit par Apple Music

29 Sep. 2025 • 16:50

image de l'article iPhone pliable : Samsung confirme (presque) être le fournisseur d’écrans pour Apple

iPhone pliable : Samsung confirme (presque) être le fournisseur d’écrans pour Apple

29 Sep. 2025 • 16:28

image de l'article Apple et la production d’iPhone ont créé 350 000 emplois en Inde

Apple et la production d’iPhone ont créé 350 000 emplois en Inde

29 Sep. 2025 • 15:07

image de l'article Jony Ive : du design de l’iMac… à la lanterne de luxe

Jony Ive : du design de l’iMac… à la lanterne de luxe

29 Sep. 2025 • 13:30

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site