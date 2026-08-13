Les impôts confirment un piratage avec vol de données fiscales

Le ministère de l’Action et des Comptes confirme la cyberattaque qui a touché la plateforme des impôts, permettant à un hacker de collecter de nombreuses données fiscales. Cela confirme une précédente revendication par des pirates.

Cyberattaque confirmée pour la plateforme des impôts

Dans un communiqué, le ministère indique :

Mercredi 12 août 2026, un acteur malveillant a revendiqué un accès illégitime au système d’information de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP), intervenu fin juin 2026, après une usurpation d’identité. Les premières investigations confirment que cet accès, qui avait été coupé fin juin dans le cadre du contrôle opéré, a néanmoins permis la consultation et l’extraction de données concernant des particuliers et des professionnels. À la suite de cette revendication, la DGFiP a immédiatement mis en œuvre de nouvelles mesures de restriction permettant d’y mettre fin et de prévenir de nouveaux accès illégitimes. Des investigations approfondies se poursuivent afin de déterminer précisément les données et le nombre d’usagers concernés.

Ni la DGFiP ni le ministère de l’Action et des Comptes n’évoquent le nombre de données volées. Mais selon la revendication du hacker, il y a eu la collecte des données fiscales de 678 438 contribuables français. Les données comprennent :

Prénom

Nom

Date et lieu de naissance

Adresse postale

Numéro de téléphone

E-mail

Numéro fiscal des déclarants

Parts fiscales

Taux de prélèvement à la source

Historiques des tickets avec des agents des services fiscaux

Numéro SIREN (pour les professionnels)

Des risques de phishing

Au vu de la cyberattaque, le fisc va contacter les Français qui ont été piratés, avec une information individuelle précisant les données consultées ou extraites et, le cas échéant, les mesures de vigilance à adopter. Enfin, la DGFiP va notifier le piratage à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et déposera plainte. Elle promet de communiquer d’autres informations en temps voulu.

Dans tous les cas, faites attention aux futurs appels, SMS et e-mails que vous recevrez. Il y aura des tentatives de phishing pour vous piéger maintenant que les pirates ont beaucoup d’informations personnelles à votre sujet.