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Les impôts confirment un piratage avec vol de données fiscales

2 min.
13 Août. 2026 • 20:36
6

Le ministère de l’Action et des Comptes confirme la cyberattaque qui a touché la plateforme des impôts, permettant à un hacker de collecter de nombreuses données fiscales. Cela confirme une précédente revendication par des pirates.

Declaration Impots

Cyberattaque confirmée pour la plateforme des impôts

Dans un communiqué, le ministère indique :

Mercredi 12 août 2026, un acteur malveillant a revendiqué un accès illégitime au système d’information de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP), intervenu fin juin 2026, après une usurpation d’identité. Les premières investigations confirment que cet accès, qui avait été coupé fin juin dans le cadre du contrôle opéré, a néanmoins permis la consultation et l’extraction de données concernant des particuliers et des professionnels.

À la suite de cette revendication, la DGFiP a immédiatement mis en œuvre de nouvelles mesures de restriction permettant d’y mettre fin et de prévenir de nouveaux accès illégitimes. Des investigations approfondies se poursuivent afin de déterminer précisément les données et le nombre d’usagers concernés.

Ni la DGFiP ni le ministère de l’Action et des Comptes n’évoquent le nombre de données volées. Mais selon la revendication du hacker, il y a eu la collecte des données fiscales de 678 438 contribuables français. Les données comprennent :

  • Prénom
  • Nom
  • Date et lieu de naissance
  • Adresse postale
  • Numéro de téléphone
  • E-mail
  • Numéro fiscal des déclarants
  • Parts fiscales
  • Taux de prélèvement à la source
  • Historiques des tickets avec des agents des services fiscaux
  • Numéro SIREN (pour les professionnels)

Des risques de phishing

Au vu de la cyberattaque, le fisc va contacter les Français qui ont été piratés, avec une information individuelle précisant les données consultées ou extraites et, le cas échéant, les mesures de vigilance à adopter. Enfin, la DGFiP va notifier le piratage à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et déposera plainte. Elle promet de communiquer d’autres informations en temps voulu.

Dans tous les cas, faites attention aux futurs appels, SMS et e-mails que vous recevrez. Il y aura des tentatives de phishing pour vous piéger maintenant que les pirates ont beaucoup d’informations personnelles à votre sujet.

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6 commentaires pour cet article :

  • Alan
    13 Août. 2026 • 20:41
    Dans près de 8 cas sur 10, les données piratées proviennent directement de sites gouvernementaux. Un grand merci au gouvernement de ne pas sécuriser nos informations personnelles, tout en nous imposant un passage systématique au tout dématérialisé.
  • Hlzni78
    13 Août. 2026 • 20:52
    Nous devrions porter plainte contre l’état.
  • Apple
    13 Août. 2026 • 21:08
    Oui porter plainte, pour qu’elle soit classée sans suite hélas
    • Hlzni78
      13 Août. 2026 • 21:32
      Si les 600.000 français monte un collectif, appui des médias ça peu faire bouger les choses. Triste d’en arriver là en 2026 … Mais nous n’avons plus d’autre moyen que de ce retourner ensemble contre eux. C’est trop …
      • Toinou
        13 Août. 2026 • 22:38
        En vrai ça ferait sens, car l’État n’est pas en mesure de protéger nos données. Et après ça veut nous faire la leçon ou la morale en nous disant de faire attention…

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