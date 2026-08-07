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The Jetsons : Jim Carrey au casting de l’adaptation live-action de la série de S.F culte

3 min.
7 Août. 2026 • 16:50
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Warner Bros. Discovery annonce officiellement un film The Jetsons. Le studio a confirmé la production d’un métrage en prises de vues réelles consacré à la célèbre famille futuriste de Hanna-Barbera, avec Jim Carrey en tête d’affiche. Le projet avait commencé à « fuiter » dès l’automne 2025.

Jim Carrey retourne au cinéma après Sonic

Le rôle exact de l’acteur n’a pas encore été détaillé officiellement, même si George Jetson apparaît comme l’hypothèse la plus évidente. Ce sera sans doute le prochain rôle de l’acteur après son interprétation brillante du Dr Robotnik dans la franchise Sonic.

Jim Carrey

Le retour à l’écran de Jim Carrey est d’autant plus notable que ce dernier avait envisagé de prendre sa retraite après Sonic 2. L’acteur est finalement revenu pour le troisième volet, où il interprète à la fois Ivo et Gerald Robotnik. Sonic 3 a dépassé les 400 millions de dollars au box-office, tandis qu’un quatrième film est prévu en 2027.

Une nouvelle tentative pour adapter le classique de Hanna-Barbera

Diffusée pour la première fois en 1962, The Jetsons imaginait une famille américaine vivant dans un futur peuplé de voitures volantes, robots domestiques et visioconférences. George et Jane Jetson y vivent avec leurs enfants Judy et Elroy, leur chien Astro et Rosie, leur gouvernante robotisée.

Jetsons

Hollywood tente depuis plus de vingt ans de transformer cette série culte en film live-action, sans parvenir jusqu’ici à concrétiser ses différents projets. Colin Trevorrow, réalisateur de Jurassic World Dominion, dirigerait le projet, le scénario étant assuré par Joe Epstein.

Une licence rétro qui retrouve une nouvelle vie

Warner Bros. mise ainsi sur une licence profondément ancrée dans la culture populaire américaine. Reste désormais à savoir comment cette vision du futur très influencée par les années 60 pourra être réinventée à une époque où plusieurs de ses technologies autrefois fantaisistes sont déjà devenues réalité (robots humanoïdes, smartphones, etc.).

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