Sonic 3 passe la barre des 400 millions de dollars et Sonic 4 a une date de sortie

Le hérisson bleu Sonic n’en finit plus de casser la baraque au box office. Le troisième opus de la franchise Sonic réalise un véritable carton au box-office : les recettes mondiales ont atteint les 422 millions de dollars, un score évidemment temporaire sachant qu’aux États-Unis tout du moins, le film reste solidement accroché au top 3 des métrages qui cumulent le plus d’entrées en salles. Sonic 3 peut même se targuer de faire le buzz du moment : la danse endiablée et hilarante d’Ivo et de Gerard, le fils et le père Robotnik tous deux incarnés à l’écran par le génial Jim Carrey, a fuité sur la toile et pourrait bien pousser de nouveaux spectateurs à aller voir le film.



Évidemment, ce succès incontestable appelle forcément une suite : on savait que Sonic 4 était déjà planifié pour le printemps 2027, et cette fois la date se précise puisque Variety nous informe que le film sera visible en salles le 19 mars 2027. Dans l’intervalle, on ne peut qu’espérer que Sega se réveille et nous développe un nouveau jeu Sonic de qualité pour les plateformes du moment, et pourquoi pas sur Switch 2 histoire de venir titiller Mario sur ses terres…