Dune partie 3 : Warner publie les premières images des protagonistes

Warner Bros. commence à faire monter la température sur Arrakis. Les premiers visuels de Dune : Part Three viennent d’être dévoilés, montrant notamment Timothée Chalamet dans la peau d’un Paul Atréides marqué, durci, et pour tout dire presque méconnaissable. L’image — partagée par l’acteur — se concentre sur le regard bleu intense du personnage et un visage abîmé par le désert, comme si le poids du pouvoir et de la prophétie s’inscrivait désormais jusque dans ses traits.

Un troisième film pour conclure la trilogie

Ce nouvel épisode doit adapter Dune Messiah, la suite directe du roman culte de Frank Herbert. L’intrigue reprendra après les événements de Dune: Partie Deux : Paul, devenu figure messianique, a renversé l’équilibre des forces en humiliant les Harkonnen et en ralliant les Fremen. Le prochain chapitre l’emmènera plus loin, alors qu’il étend son influence et affronte les Grandes Maisons qui refusent son ascension.

Chani, Irulan et de nouveaux visages au casting

Zendaya de retour, malgré la fracture

Le deuxième film a laissé Chani (Zendaya) à distance de Paul, mais le personnage sera bien présent dans la conclusion. Le casting réunit également Florence Pugh, Anya Taylor-Joy, Léa Seydoux, Jason Momoa, Rebecca Ferguson et Josh Brolin. Un nouveau nom attire déjà l’attention : Robert Pattinson rejoint la franchise pour ce dernier volet.

Sortie fixée au 18 décembre 2026

Denis Villeneuve revient donc à la réalisation et coécrit le film avec Jon Spaihts. La date de sortie de Dune Partie Trois est calée au 18 décembre 2026, un créneau certes stratégique…mais durant lequel le film devra affronter d’autres mastodontes en salles.