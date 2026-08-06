Les ventes de Switch 2 ont chuté, mais Nintendo reste confiant

Nintendo a vendu 3,82 millions de Switch 2 au premier trimestre de son exercice fiscal décalé (avril à juin dans notre calendrier), un recul marqué à l’approche d’une hausse de prix prévue pour le 1er septembre. Les ventes reculent de 34,4 % sur un an, alors que le tarif de la console passera de 469,99 € à 499,99 €.

Les ventes de Switch 2 ont chuté de 34,4 % sur un trimestre

Nintendo a écoulé 3,82 millions de Switch 2 sur un trimestre, en retrait de 34,4 % par rapport à la même période l’an dernier, un ralentissement qui contraste avec le record de 19,86 millions de consoles vendues sur l’ensemble de l’année 2025. La console cumule désormais 23,68 millions d’exemplaires écoulés depuis son lancement, un total qui reste solide malgré ce trou d’air trimestriel.

Nintendo a déjà indiqué que le prix de la console grimpera de 469,99 € à 499,99 € à partir du 1er septembre 2026, une décision qui intervient alors que la demande montre déjà des signes de faiblesse. Cette hausse tarifaire, en lien avec la pénurie de RAM et décidée avant même que les effets du ralentissement des ventes ne soient pleinement mesurés, fait craindre un nouveau coup de frein sur les prochains trimestres.

L’entreprise maintient malgré tout sa prévision de 16,5 millions de consoles vendues pour l’exercice fiscal 2027 (qui se terminera en mars 2027), un pari qui suppose un net rebond des ventes après l’augmentation de prix. Nintendo justifie cette confiance par l’arrivée continue de nouveaux titres, censés inciter les joueurs encore hésitants à basculer vers la nouvelle console.

Pour ce qui est des finances, le chiffre d’affaires s’établit à 517,8 milliards de yens (2,84 milliards d’euros), en recul de 9,5 %. À l’inverse, le bénéfice net a progressé de 53,5 % à 147,4 milliards de yens (809 millions d’euros).

Nintendo sauvé par ses jeux et le cinéma

Si le matériel ralentit, les jeux compensent largement : Tomodachi Life : Une vie de rêve s’est écoulé à 7,96 millions d’exemplaires en seulement trois mois, tandis que Pokémon Pokopia a dépassé 1,27 million de ventes hors du Japon, portant les résultats globaux de Nintendo au-delà des attentes des marchés. Mario Kart World (15,39 millions de ventes) et Donkey Kong Bonanza (4,78 millions de ventes) ont également contribué à cette dynamique, confirmant que le catalogue de jeux reste le principal moteur de rentabilité de l’entreprise.

Nintendo a par ailleurs bénéficié d’environ 300 millions de dollars de remboursements liés aux droits de douane américains, alors même que la société évalue à 100 milliards de yens (547,7 millions d’euros) l’impact de la hausse des coûts des composants, notamment la RAM, et des droits de douane sur son coût des ventes.

Le succès du Super Mario Galaxy le film, qui a dépassé le milliard de dollars de recettes au box-office depuis sa sortie, s’ajoute à cette liste d’éléments positifs, aux côtés de la confirmation par Nintendo que le remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time, déjà annoncé, sortira bien d’ici la fin 2026. Le jeu n’est pas reporté.