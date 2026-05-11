Hausse de prix de la Switch 2 : Nintendo chute à la Bourse et promet de bons jeux pour compenser

Nintendo a récemment annoncé une hausse de prix pour la Switch 2, avec la console qui coûtera 499,99 euros au lieu de 469,99 euros, et ce à partir du 1er septembre 2026. Les marchés n’ont pas vraiment apprécié l’annonce, au point que l’action a chuté de 8,44 % ce lundi.

Nintendo a déclaré que la hausse des prix s’explique par « l’évolution des conditions du marché » et fait suite à une analyse par la société des « perspectives commerciales mondiales ». Nintendo n’ira pas plus loin, mais tout le monde sait que la hausse de prix s’explique par la pénurie de RAM et d’autres composants qui touche l’intégralité du monde de la tech. La raison principale est que les acteurs de l’intelligence artificielle (OpenAI avec ChatGPT, Google avec Gemini, Anthropic avec Claude, etc) passent d’énormes commandes pour les data centers dédiés à l’IA, notamment avec la mémoire très haute performance. Par conséquent, la demande est nettement supérieure à l’offre, ce qui a un impact sur les prix, notamment pour les particuliers.

Nintendo promet de bons jeux pour la Switch 2

De son côté, Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo, s’est excusé de la hausse du prix de la Switch 2 :

Nous présentons nos sincères excuses à nos clients pour les désagréments et les difficultés considérables que cela va entraîner. Bien que nous ayons souhaité privilégier une large adoption, il nous a été difficile de supporter la hausse des coûts sur le long terme. La nouvelle tarification ne tient pas entièrement compte de toutes les augmentations de coûts.

Il a également assuré que Nintendo « mettra en place une gamme de jeux solides afin d’améliorer la valeur ajoutée de la Switch 2. Nous allons tout mettre en œuvre pour surmonter cet obstacle ».

En complément, Nintendo a déclaré prévoir 16,5 millions d’exemplaires vendus de la Switch 2 au cours de l’exercice fiscal en cours qui s’achève en mars 2027, contre 19,86 millions depuis son lancement en juin dernier. La baisse prévue des ventes de la console, qui est sortie en juin 2025, suscite des inquiétudes chez les investisseurs. « Grâce aux efforts déployés pour renforcer notre chaîne d’approvisionnement […], les ventes de la première année ont atteint un niveau sans précédent. La demande pour la deuxième année est soutenue et nous estimons que l’adoption de la Switch 2 se déroule sans encombre », a réagi le président de Nintendo.