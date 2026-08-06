Disney+ va diffuser les matchs du foot espagnol (Liga)

beIN Sports a perdu les droits de La Liga après 14 ans, ce sont Disney+ et DAZN qui diffuseront en streaming les matchs de football de la ligue espagnole de football à partir du 15 août 2026. Ils ont les droits pendant trois saisons en France et les matchs seront inclus dans l’abonnement : il n’y a pas de surcoût.

Disney+ et DAZN récupèrent la Liga dès le 15 août

beIN Sports perd les droits de la Liga après 14 saisons de diffusion, un cycle entamé en 2012. À partir du 15 août 2026, jour d’ouverture de la saison 2026-2027, Disney+ et DAZN se partageront la diffusion exclusive des 380 matchs du championnat espagnol, dans le cadre d’un contrat fixé pour trois saisons. Il est bon de noter qu’aussi bien Disney+ que DAZN diffuseront 100 % des rencontres. ESPN, la chaîne sportive américaine du groupe Disney, assurera la production des rencontres avec des commentaires en français. Javier Tebas, président de la Liga, a salué cet accord en déclarant qu’il était temps « d’ouvrir un nouveau chapitre ».

La Liga devient le premier grand championnat européen à quitter entièrement la télévision linéaire en France pour basculer sur des plateformes de streaming. Ce changement prive les abonnés de beIN Sports du dispositif associé au championnat depuis plus d’une décennie, même si le diffuseur conserve un catalogue avec la Ligue 2, la Coupe de France, la Bundesliga et la Liga portugaise. Kylian Mbappé et Lamine Yamal, deux des plus grandes stars actuelles de la Liga, ne seront donc plus visibles que sur Disney+ et DAZN.

🏆 La Liga arrive sur Disney+. Retrouvez tous les matchs du meilleur du football espagnol en direct et inclus dans votre abonnement à partir de 5,99€/mois.@LaLiga @LaLigaFRA pic.twitter.com/H0I3S7XmlV — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) August 6, 2026

Disney+ renforce ainsi son offre sportive, déjà enrichie par les droits de la Ligue des champions féminine, et s’impose comme un acteur croissant du football européen. DAZN, de son côté, cumule désormais la Liga et la Serie A italienne, qu’il diffuse depuis l’été 2025, consolidant sa position de plateforme de référence pour le football continental.

Droits sportifs : la bascule générale vers le streaming

Ce basculement s’inscrit dans un mouvement plus large de migration des droits sportifs vers le streaming, engagé depuis plusieurs années en France. Plusieurs plateformes se sont ainsi réparti les compétitions majeures ces dernières saisons :