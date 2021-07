Ligue 1 : Amazon Prime Video annonce le prix et les premiers détails

Amazon Prime Video a enfin communiqué le prix pour voir les matchs de Ligue 1 sur sa plateforme : ce sera 12,99€/mois, en plus de l’abonnement Prime. Celui-ci coûte 4,99€/mois ou 49€/an (25€/an pour les moins de 26 ans).

Enfin un prix pour la Ligue 1 sur Amazon Prime Video

Une chaîne dédiée va être lancée par Amazon le 1er août pour voir les matchs, elle aura pour nom Prime Video Ligue 1. Elle retransmettra huit matches par journée, dont le match du dimanche soir. Et petit élément différenciant : ce match du dimanche soir débutera à 20h45 et non plus 21 heures. Ce fut une demande d’Amazon et la Ligue de Football Professionnel (LFP) a accepté. Aussi, il y aura les dix meilleures affiches.

Afin de donner envie aux amateurs de football, Amazon proposera gratuitement le 1er août le match dans lequel Lille affrontera le Paris Saint-Germain. Ce sera uniquement offert pour les abonnés à Amazon Prime. Ce sera ainsi l’occasion de voir la qualité du flux vidéo, si tout se passe bien, etc. Il y aura également l’émission du dimanche soir qui lancera chaque semaine l’affiche diffusée sur la chaîne. La première émission sera proposée gratuitement aux abonnés Prime.

L’abonnement à 12,99€/mois, en plus d’Amazon Prime à 4,99€/mois ou 49€/an (25€/an pour les moins de 26 ans) sera bientôt disponible depuis la plateforme. Et pour ceux qui se posent la question : oui, il sera possible de voir les matchs sur son téléviseur. De nombreux modèles proposent l’accès à l’application Prime Video.

250 millions d’euros de droits

Pour rappel, Amazon a acheté les droits de la Ligue 1 il y a quelques semaines pour 250 millions d’euros (hors coûts de production des matchs). Canal+ devait également diffuser des matchs, mais la chaîne a finalement décidé de se retirer. Elle critique le fait que la LFP ait préféré Amazon à Canal+ et beIN Sports, à savoir « ses partenaires historiques » comme l’indique la chaîne.