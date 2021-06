Amazon diffusera la Ligue 1 avec Canal+ pour 2021-2024

Amazon et Canal+ ont remporté l’appel d’offres de la LFP pour diffuser les matchs de la Ligue 1 pour la période 2021-2024. La grande surprise ici est la présence du commerçant en ligne. Il avait déjà acquis les droits pour Roland Garros, avec le tournoi qui se tient en ce moment.

Amazon et Canal+ diffuseront la Ligue 1

Les deux groupes débourseront 663 millions d’euros selon l’AFP. Amazon diffusera huit matchs par journée de Ligue 1 pour 250 millions d’euros (304 matchs par saison). Canal+ aura deux matchs par journée (28 choix n°1, 10 choix n°3 et 38 choix n°4) pour 332 millions d’euros par an. Amazon va également prendre à sa charge les coûts de production des matchs. Cela représente une somme de 25 millions d’euros par an.

Il est également question de la Ligue 2. beIN Sports proposera deux matchs pour 30 millions d’euros par an. Amazon, encore lui, détient les droits pour huit matchs pour neuf millions d’euros par an. À l’arrivée, le montant total annuel garanti est de 663 millions d’euros.

Free est toujours de la partie. Le fournisseur d’accès maintient les droits concernant le quasi-direct et la VOD. Cela va lui coûter 42 millions d’euros chaque année.

Hausse de prix pour Prime Video ?

Amazon diffusera les matchs sur son service de streaming Prime Video. Il coûte à ce jour 49€/an ou 25€/an pour les moins de 26 ans. On peut toutefois se demander si le tarif va rester identique avec l’arrivée de la Ligue 1. Peut-être que les matchs de football nécessiteront un supplément. Il n’y a pas d’information pour l’instant.