TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo GTA 6 est disponible en précommande : voici où l’acheter au meilleur prix
Jeux vidéo

GTA 6 est disponible en précommande : voici où l’acheter au meilleur prix

4 min.
25 Juin. 2026 • 0:00
0

Comme prévu, les précommandes de Grand Theft Auto VI (GTA 6) viennent d’ouvrir ce 25 juin 2026 à minuit. Le jeu de Rockstar Games sortira le 19 novembre prochain sur PlayStation 5, ainsi que sur Xbox Series X/S.

GTA 6 Personnages Jaquette Artwork

Deux éditions pour GTA 6

Il y a deux éditions pour le jeu. La première est l’édition standard qui comprend le jeu de base. On retrouve ensuite l’édition ultime qui, pour le coup, comprend plusieurs éléments supplémentaires. Voici les ajouts :

  • la voiture Grotti Cheetah de 1995
  • les révolvers Hawk & Little Morgan
  • des armes de poing personnalisées
  • des tenues et des tatouages exclusifs pour Jason et Lucia
  • une moto Dinka Enduro
  • un modèle rétro pour le ganado
  • davantage de personnalisation pour l’atelier tuning
  • des styles supplémentaires au salon de coiffeur (pilosité pour Jason et maquillage/ongles pour Lucia)
  • le bateau Shitzu Squalo
  • des vêtements supplémentaires
  • le véhicule Vapid Dominator Buggy
  • l’accès au salon de tatouage Electric Fang Tatoo
  • l’accès à l’atelier de tuning One-Eyed Willie
  • une collection capsule de vêtements et d’accessoires inspirée du personnage de la série fictive Macca the Gator
  • l’accès au repaire de gang avec l’entrepôt de marchandises illégales des PTT Youngin$
  • retrouvez diverses voitures classiques abandonnées ou inachevées et redonnez-leur tout leur éclat au cours de cette commande spéciale passée par Wyman, collectionneur excentrique et mécanicien local

GTA 6 Lucia Jason 2

Toute personne qui précommande ou achète le jeu avant le 20 novembre recevra le pack « Vintage Vice City », un clin d’œil à GTA : Vice City de 2002 qui comprend une berline Vapid Stanier de 1955 avec son garage près d’Ocean Beach, des tenues et des coiffures pour les personnages Jason et Lucia, ainsi qu’un skin d’arme. Les précommandes numériques donnent également droit à un mois gratuit d’abonnement à GTA+.

Quel est le prix de GTA 6 ?

GTA 6 en version standard est au prix de 79,99 euros et la version ultime coûte 99,99 euros. Il y a une information importante à prendre en compte : une version physique du jeu existe… mais elle ne contient pas de disque. Il y a seulement un code de téléchargement à l’intérieur de la boîte, code qu’il faudra utiliser ensuite sur sa PS5 ou sa Xbox Series X/S. Malgré tout, il peut être intéressant de choisir la version physique parce que certains revendeurs proposent des prix inférieurs aux tarifs de la version numérique.

Où précommander GTA 6 au meilleur prix ?

Vous pouvez directement passer depuis le PlayStation Store ou le Xbox Store. Mais si vous préférez les revendeurs pour la version « physique » et (surtout) un prix parfois inférieur à 79,99 euros ou 99,99 euros. Par exemple, le prix est de 60 euros chez Leclerc, soit 25 % de remise. Voici les liens directs pour précommander GTA 6 chez les revendeurs :

Grand Theft Auto VI sera disponible en préchargement à compter du 12 novembre. Vous pourrez ainsi lancer le téléchargement à partir de cette date pour y jouer le 19 novembre.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

GTA 6 Lucia Caminos et Jason Duval Jeux vidéo

GTA 6 ne serait pas disponible au format physique au lancement

GTA 6 Personnages Jaquette Artwork Jeux vidéo

GTA 6 : les précommandes débuteront le 25 juin, c’est officiel

GTA 5 Franklin vs Trevor vs Michael Jeux vidéo

GTA 5 : la mise à niveau PS5, Xbox Series X/S et PC devient gratuite

GTA 6 Jason Duval et Lucia Caminos Jeux vidéo

Sony invite les joueurs PS4 à acheter une PS5 avant GTA 6

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

prime days tineco Actu OS

[#Concours] Prime Days Tineco : de fortes promotions sur les aspirateurs laveurs et sans fil (+ 3 Tineco S7 Artist à gagner)

24 Juin. 2026 • 21:48
16
Deezer Remix Lab

Deezer lance Remix Lab : remixez vos musiques préférées légalement

24 Juin. 2026 • 20:56
0 Internet

Deezer déploie Remix Lab dans son application pour permettre à ses utilisateurs de transformer légalement des morceaux...

Amazon Prime Day Promos

[Màj – Jour 2] Les Prime Days commencent, 4 jours de grosses promos sur Amazon

24 Juin. 2026 • 20:15
0
Bbox WiFi 7 Bouygues Telecom

B&You Pure Fibre : Bouygues augmente le prix pour la 4e fois de l’année

24 Juin. 2026 • 19:57
2 Internet

Que se passe-t-il chez Bouygues Telecom ? Le fournisseur d’accès à Internet a décidé d’augmenter encore une fois...

Shenlong 1

Avion spatial chinois Shenlong : un objet mystérieux libéré en orbite alimente les interrogations

24 Juin. 2026 • 19:00
0 Science

Le programme spatial chinois ajoute une nouvelle zone d’ombre à une mission déjà très discrète : l’avion...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple TV veut devenir meilleur et plus qualitatif, dit Eddy Cue

Apple TV veut devenir meilleur et plus qualitatif, dit Eddy Cue

24 Jun. 2026 • 20:43

image de l'article [Màj – Jour 2] Les Prime Days commencent, 4 jours de grosses promos sur Amazon

[Màj – Jour 2] Les Prime Days commencent, 4 jours de grosses promos sur Amazon

24 Jun. 2026 • 20:15

image de l'article iPhone 18 Pro : un prix en hausse, mais pas aussi haut qu’attendu

iPhone 18 Pro : un prix en hausse, mais pas aussi haut qu’attendu

24 Jun. 2026 • 19:12

image de l'article Le Crédit Agricole promet de garder Apple Pay, malgré son alternative

Le Crédit Agricole promet de garder Apple Pay, malgré son alternative

24 Jun. 2026 • 18:18

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site