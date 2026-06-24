GTA 6 est disponible en précommande : voici où l’acheter au meilleur prix

Comme prévu, les précommandes de Grand Theft Auto VI (GTA 6) viennent d’ouvrir ce 25 juin 2026 à minuit. Le jeu de Rockstar Games sortira le 19 novembre prochain sur PlayStation 5, ainsi que sur Xbox Series X/S.

Deux éditions pour GTA 6

Il y a deux éditions pour le jeu. La première est l’édition standard qui comprend le jeu de base. On retrouve ensuite l’édition ultime qui, pour le coup, comprend plusieurs éléments supplémentaires. Voici les ajouts :

la voiture Grotti Cheetah de 1995

les révolvers Hawk & Little Morgan

des armes de poing personnalisées

des tenues et des tatouages exclusifs pour Jason et Lucia

une moto Dinka Enduro

un modèle rétro pour le ganado

davantage de personnalisation pour l’atelier tuning

des styles supplémentaires au salon de coiffeur (pilosité pour Jason et maquillage/ongles pour Lucia)

le bateau Shitzu Squalo

des vêtements supplémentaires

le véhicule Vapid Dominator Buggy

l’accès au salon de tatouage Electric Fang Tatoo

l’accès à l’atelier de tuning One-Eyed Willie

une collection capsule de vêtements et d’accessoires inspirée du personnage de la série fictive Macca the Gator

l’accès au repaire de gang avec l’entrepôt de marchandises illégales des PTT Youngin$

retrouvez diverses voitures classiques abandonnées ou inachevées et redonnez-leur tout leur éclat au cours de cette commande spéciale passée par Wyman, collectionneur excentrique et mécanicien local

Toute personne qui précommande ou achète le jeu avant le 20 novembre recevra le pack « Vintage Vice City », un clin d’œil à GTA : Vice City de 2002 qui comprend une berline Vapid Stanier de 1955 avec son garage près d’Ocean Beach, des tenues et des coiffures pour les personnages Jason et Lucia, ainsi qu’un skin d’arme. Les précommandes numériques donnent également droit à un mois gratuit d’abonnement à GTA+.

Quel est le prix de GTA 6 ?

GTA 6 en version standard est au prix de 79,99 euros et la version ultime coûte 99,99 euros. Il y a une information importante à prendre en compte : une version physique du jeu existe… mais elle ne contient pas de disque. Il y a seulement un code de téléchargement à l’intérieur de la boîte, code qu’il faudra utiliser ensuite sur sa PS5 ou sa Xbox Series X/S. Malgré tout, il peut être intéressant de choisir la version physique parce que certains revendeurs proposent des prix inférieurs aux tarifs de la version numérique.

Où précommander GTA 6 au meilleur prix ?

Vous pouvez directement passer depuis le PlayStation Store ou le Xbox Store. Mais si vous préférez les revendeurs pour la version « physique » et (surtout) un prix parfois inférieur à 79,99 euros ou 99,99 euros. Par exemple, le prix est de 60 euros chez Leclerc, soit 25 % de remise. Voici les liens directs pour précommander GTA 6 chez les revendeurs :

Grand Theft Auto VI sera disponible en préchargement à compter du 12 novembre. Vous pourrez ainsi lancer le téléchargement à partir de cette date pour y jouer le 19 novembre.