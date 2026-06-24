GTA 6 est disponible en précommande : voici où l’acheter au meilleur prix

Comme prévu, les précommandes de Grand Theft Auto VI (GTA 6) viennent d’ouvrir ce 25 juin 2026 à minuit. Le jeu de Rockstar Games sortira le 19 novembre prochain sur PlayStation 5, ainsi que sur Xbox Series X/S.
Il y a deux éditions pour le jeu. La première est l’édition standard qui comprend le jeu de base. On retrouve ensuite l’édition ultime qui, pour le coup, comprend plusieurs éléments supplémentaires. Voici les ajouts :
Toute personne qui précommande ou achète le jeu avant le 20 novembre recevra le pack « Vintage Vice City », un clin d’œil à GTA : Vice City de 2002 qui comprend une berline Vapid Stanier de 1955 avec son garage près d’Ocean Beach, des tenues et des coiffures pour les personnages Jason et Lucia, ainsi qu’un skin d’arme. Les précommandes numériques donnent également droit à un mois gratuit d’abonnement à GTA+.
GTA 6 en version standard est au prix de 79,99 euros et la version ultime coûte 99,99 euros. Il y a une information importante à prendre en compte : une version physique du jeu existe… mais elle ne contient pas de disque. Il y a seulement un code de téléchargement à l’intérieur de la boîte, code qu’il faudra utiliser ensuite sur sa PS5 ou sa Xbox Series X/S. Malgré tout, il peut être intéressant de choisir la version physique parce que certains revendeurs proposent des prix inférieurs aux tarifs de la version numérique.
Vous pouvez directement passer depuis le PlayStation Store ou le Xbox Store. Mais si vous préférez les revendeurs pour la version « physique » et (surtout) un prix parfois inférieur à 79,99 euros ou 99,99 euros. Par exemple, le prix est de 60 euros chez Leclerc, soit 25 % de remise. Voici les liens directs pour précommander GTA 6 chez les revendeurs :
Grand Theft Auto VI sera disponible en préchargement à compter du 12 novembre. Vous pourrez ainsi lancer le téléchargement à partir de cette date pour y jouer le 19 novembre.
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