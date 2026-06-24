Rockstar Games vient de lever le voile sur les différentes éditions de Grand Theft Auto VI, dont les précommandes ouvriront le 25 juin. La principale surprise concerne le format physique : les joueurs qui achèteront GTA 6 en magasin ne trouveront aucun Blu-ray dans leur boîtier, mais uniquement un code à utiliser pour télécharger le jeu !

Une boîte GTA 6, mais un jeu entièrement dématérialisé

Cette décision marque un tournant pour une franchise historiquement associée aux éditions disque. Les versions physiques de GTA 6 seront bien commercialisées chez les revendeurs, sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, mais elles nécessiteront une connexion Internet et un espace de stockage conséquent pour récupérer l’intégralité du titre.

Rockstar prévoit d’autoriser la vente de ces boîtes dès le 12 novembre, en même temps que le lancement du préchargement numérique. Les acheteurs disposeront ainsi d’une semaine pour installer le jeu avant sa sortie mondiale fixée au 19 novembre 2026.

Deux éditions et un bonus Vintage Vice City

Aux États-Unis, l’édition Standard sera proposée à 79,99 dollars, tandis que l’Édition Ultime atteindra 99,99 dollars, soit des tarifs tout à fait traditionnels et loin des rumeurs faisant état d’un jeu à 100 dollars la version standard. L’édition Ultime réunira plusieurs contenus supplémentaires liés à l’histoire de Jason et Lucia, avec des véhicules, armes, tenues et objets premium destinés à enrichir l’aventure dans l’État fictif de Leonida.

Toute précommande, ou tout achat effectué avant le 20 novembre, donnera en outre accès au pack Vintage Vice City. Ce bonus rassemblera des éléments cosmétiques et des objets inspirés de l’époque où les néons régnaient sur la ville.

Un mois de GTA+ offert avec les précommandes numériques

Les joueurs passant par les boutiques dématérialisées recevront aussi un mois d’abonnement GTA+ sans frais. Rockstar n’a en revanche toujours pas détaillé ses projets concernant un éventuel mode multijoueur ou le futur de GTA Online après le lancement.

Avec cette édition physique sans support, GTA 6 illustre surtout l’évolution accélérée du marché vers le « tout démat » : la boîte demeure, mais la propriété du jeu dépend désormais exclusivement des plateformes… et des serveurs.