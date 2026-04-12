Rockstar Games (GTA 6) confirme un piratage après une demande de rançon

Le groupe de hackers ShinyHunters revendique un piratage de Rockstar Games et a lancé un ultimatum au studio qui développe Grand Theft Auto VI (GTA 6) : il doit s’acquitter d’une rançon avant le 14 avril 2026, sous peine de voir des données confidentielles s’éparpiller sur le Web.

ShinyHunters menace le studio de GTA 6

Dans une déclaration relayée par CyberSec Guru, le groupe ShinyHunters indique à Rockstar Games :

Vos instances Snowflake ont été compromises grâce à Anodot.com. Payez ou on leake. Ceci est un dernier avertissement : contactez-nous avant le 14 avril 2026, sinon nous divulguerons les informations et vous devrez faire face à de nombreux problèmes (numériques) qui ne manqueront pas de vous causer des soucis. Prenez la bonne décision. Ne faites pas la une des médias. DERNIER AVERTISSEMENT : PAYEZ OU ON LEAKE.

L’intrusion ne résulte pas d’une brèche dans le chiffrement de l’infrastructure de stockage. Le groupe ShinyHunters a utilisé une méthode bien plus sournoise en s’attaquant à la chaîne d’approvisionnement. Les hackers ont exploité Anodot, une plateforme d’analyse par intelligence artificielle servant à la surveillance des coûts du cloud, utilisée par le studio.

En infiltrant ce système de gestion, les pirates ont récupéré des jetons d’authentification (tokens). Cela a servi de véritables clés numériques pour s’introduire dans l’environnement Snowflake de Rockstar Games, en se faisant passer pour un service interne légitime. Cette attaque met en lumière une faille : le problème ne réside pas dans la résistance de Snowflake, mais dans la politique d’intégration des accès. Si un outil comme Anodot dispose de permissions de lecture étendues au niveau des données, sa compromission expose l’intégralité du contenu.

Rockstar Games tente de rassurer

Face à cette menace, Rockstar Games tente de limiter la casse. Un porte-parole du studio a déclaré :

Nous pouvons confirmer qu’un volume limité d’informations non sensibles de l’entreprise a été consulté à la suite d’une violation de données commise par un tiers. Cet incident n’a aucune incidence sur notre entreprise ni sur nos joueurs.

Le studio semble parier sur le caractère non substantiel des données dérobées, ne montrant aucun signe de panique quant à une fuite massive de détails sur le futur GTA 6, dont la sortie est prévue pour le 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Pourtant, la prudence reste de mise. Rockstar Games a connu plusieurs leaks dans le passé.

En 2022, une faille majeure avait permis la diffusion en ligne de plus de 90 vidéos et images d’une première version de GTA 6. En décembre 2023, la première bande-annonce du jeu avait également fuité sur X (ex-Twitter) moins de 24 heures avant sa présentation officielle. Pour le géant du jeu vidéo, la bataille pour la confidentialité de son titre le plus attendu ne fait que commencer.