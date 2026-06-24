GTA 6 : le prix, l’heure des précommandes et l’édition Ultime officialisés

Rockstar Games a annoncé aujourd’hui l’heure des précommandes et les prix pour Grand Theft Auto VI (GTA 6), ainsi que deux éditions.

Le détail de l’édition Ultime de GTA 6

En premier, il y aura GTA 6 en édition standard. C’est simple : elle donne accès au jeu… et c’est tout. Il y a également une édition Ultime. Rockstar Games parle d’une « collection exclusive de véhicules, d’armes et de tenues premium, où l’action vous attend à chaque coin de rue ». Le studio ajoute : « Les bonus de l’Édition Ultime sont liés à tous les aspects de l’histoire de Jason et Lucia, avec de nouveaux articles à découvrir dans chaque chapitre ».

Cette édition ultime comprendra :

la voiture Grotti Cheetah de 1995

les révolvers Hawk & Little Morgan

des armes de poing personnalisées

des tenues et des tatouages exclusifs pour Jason et Lucia

une moto Dinka Enduro

un modèle rétro pour le ganado

davantage de personnalisation pour l’atelier tuning

des styles supplémentaires au salon de coiffeur (pilosité pour Jason et maquillage/ongles pour Lucia)

le bateau Shitzu Squalo

des vêtements supplémentaires

le véhicule Vapid Dominator Buggy

l’accès au salon de tatouage Electric Fang Tatoo

l’accès à l’atelier de tuning One-Eyed Willie

une collection capsule de vêtements et d’accessoires inspirée du personnage de la série fictive Macca the Gator

l’accès au repaire de gang avec l’entrepôt de marchandises illégales des PTT Youngin$

retrouvez diverses voitures classiques abandonnées ou inachevées et redonnez-leur tout leur éclat au cours de cette commande spéciale passée par Wyman, collectionneur excentrique et mécanicien local

Quand auront lieu les précommandes ?

Rockstar Games avait dit que les précommandes pour GTA 6 débuteraient le 25 juin, sans plus de précision. Aujourd’hui, le studio annonce que les précommandes débuteront à minuit, heure locale. Rendez-vous donc ce soir pour réserver le jeu.

Quels sont les prix pour GTA 6 ?

Autre information maintenant officielle : les prix. Pour le moment, il y a les prix pour les États-Unis. L’édition standard de GTA 6 sera au prix de 79,99 dollars. Pour l’édition Ultime, il faudra débourser 99,99 dollars, comme l’annonce Rockstar Games dans son communiqué de presse.

À noter que comme nous l’avions précédemment indiqué, la version physique du jeu n’aura pas de disque inclus dans la boîte. Il y aura seulement un code de téléchargement à utiliser sur le PlayStation Store ou le Xbox Store selon votre console.

GTA 6 sera disponible le 19 novembre sur PlayStation Xbox Series X/S. Les joueurs qui précommanderont les versions numériques pourront commencer le préchargement dès le 12 novembre afin de pouvoir jouer dès la sortie du jeu le 19 novembre. La version physique sera disponible à partir du 12 novembre pour permettre le préchargement.