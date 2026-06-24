TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo GTA 6 : le prix, l’heure des précommandes et l’édition Ultime officialisés
Jeux vidéo

GTA 6 : le prix, l’heure des précommandes et l’édition Ultime officialisés

4 min.
24 Juin. 2026 • 15:22
0

Rockstar Games a annoncé aujourd’hui l’heure des précommandes et les prix pour Grand Theft Auto VI (GTA 6), ainsi que deux éditions.

GTA 6 Lucia Jason 5

Le détail de l’édition Ultime de GTA 6

En premier, il y aura GTA 6 en édition standard. C’est simple : elle donne accès au jeu… et c’est tout. Il y a également une édition Ultime. Rockstar Games parle d’une « collection exclusive de véhicules, d’armes et de tenues premium, où l’action vous attend à chaque coin de rue ». Le studio ajoute : « Les bonus de l’Édition Ultime sont liés à tous les aspects de l’histoire de Jason et Lucia, avec de nouveaux articles à découvrir dans chaque chapitre ».

Cette édition ultime comprendra :

  • la voiture Grotti Cheetah de 1995
  • les révolvers Hawk & Little Morgan
  • des armes de poing personnalisées
  • des tenues et des tatouages exclusifs pour Jason et Lucia
  • une moto Dinka Enduro
  • un modèle rétro pour le ganado
  • davantage de personnalisation pour l’atelier tuning
  • des styles supplémentaires au salon de coiffeur (pilosité pour Jason et maquillage/ongles pour Lucia)
  • le bateau Shitzu Squalo
  • des vêtements supplémentaires
  • le véhicule Vapid Dominator Buggy
  • l’accès au salon de tatouage Electric Fang Tatoo
  • l’accès à l’atelier de tuning One-Eyed Willie
  • une collection capsule de vêtements et d’accessoires inspirée du personnage de la série fictive Macca the Gator
  • l’accès au repaire de gang avec l’entrepôt de marchandises illégales des PTT Youngin$
  • retrouvez diverses voitures classiques abandonnées ou inachevées et redonnez-leur tout leur éclat au cours de cette commande spéciale passée par Wyman, collectionneur excentrique et mécanicien local

GTA 6 Lucia Jason 2

GTA 6 Lucia Jason 4

GTA 6 Lucia Jason 1

Quand auront lieu les précommandes ?

Rockstar Games avait dit que les précommandes pour GTA 6 débuteraient le 25 juin, sans plus de précision. Aujourd’hui, le studio annonce que les précommandes débuteront à minuit, heure locale. Rendez-vous donc ce soir pour réserver le jeu.

Quels sont les prix pour GTA 6 ?

Autre information maintenant officielle : les prix. Pour le moment, il y a les prix pour les États-Unis. L’édition standard de GTA 6 sera au prix de 79,99 dollars. Pour l’édition Ultime, il faudra débourser 99,99 dollars, comme l’annonce Rockstar Games dans son communiqué de presse.

GTA 6 Lucia

À noter que comme nous l’avions précédemment indiqué, la version physique du jeu n’aura pas de disque inclus dans la boîte. Il y aura seulement un code de téléchargement à utiliser sur le PlayStation Store ou le Xbox Store selon votre console.

GTA 6 sera disponible le 19 novembre sur PlayStation Xbox Series X/S. Les joueurs qui précommanderont les versions numériques pourront commencer le préchargement dès le 12 novembre afin de pouvoir jouer dès la sortie du jeu le 19 novembre. La version physique sera disponible à partir du 12 novembre pour permettre le préchargement.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

GTA 6 Personnages Jaquette Artwork Jeux vidéo

GTA 6 : les précommandes débuteront le 25 juin, c’est officiel

GTA 6 Lucia Caminos 6 Jeux vidéo

GTA 6 : les précommandes arrivent bientôt avec le trailer 3

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

GTA 6 Lucia Jason

GTA 6 : Rockstar confirme une édition « physique » sans disque, avec un code de téléchargement

24 Juin. 2026 • 14:19
1 Jeux vidéo

Rockstar Games vient de lever le voile sur les différentes éditions de Grand Theft Auto VI, dont les précommandes ouvriront le 25...

YouTube Logo

YouTube conclut un accord avec un adolescent pour l’addiction aux réseaux sociaux

24 Juin. 2026 • 14:10
1 Internet

YouTube a conclu un accord financier avec R.K.C., un adolescent américain de 15 ans qui accuse la plateforme d’avoir aggravé des...

Starliner 1

Boeing Starliner : la NASA repousse encore le retour en vol de la capsule

24 Juin. 2026 • 13:30
0 Science

Le retour de Starliner dans l’espace devra encore attendre. Près de deux ans après son premier vol habité mouvementé...

Alibaba Logo

Alibaba attaque le Pentagone après son inscription sur la liste des entreprises liées à l’armée chinoise

24 Juin. 2026 • 12:18
0 Internet

Alibaba a engagé une procédure contre le gouvernement américain afin d’obtenir son retrait de la liste 1260H du...

Meta Logo

Meta préparerait Arena, une application de marchés prédictifs pour rivaliser avec Kalshi et Polymarket

24 Juin. 2026 • 10:50
0 Logiciels

Meta envisagerait de se lancer à son tour sur le marché en pleine expansion des prédictions sur l’actualité, le sport et...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Siri AI : Apple bloque la méthode pour contourner la file d’attente

Siri AI : Apple bloque la méthode pour contourner la file d’attente

24 Jun. 2026 • 14:48

image de l'article Swift Package Index rejoint Apple tout en préservant son ADN open source

Swift Package Index rejoint Apple tout en préservant son ADN open source

24 Jun. 2026 • 12:55

image de l'article Samsung et LG seraient les seuls fournisseurs d’écrans OLED des futurs iPhone, MacBook et Apple Watch

Samsung et LG seraient les seuls fournisseurs d’écrans OLED des futurs iPhone, MacBook et Apple Watch

24 Jun. 2026 • 11:40

image de l'article Siri AI pour Apple TV et HomePod se confirme avec tvOS 27 bêta

Siri AI pour Apple TV et HomePod se confirme avec tvOS 27 bêta

24 Jun. 2026 • 10:29

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site