TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo GTA 6 : un record de précommandes chez Xbox et Cdiscount
Jeux vidéo

GTA 6 : un record de précommandes chez Xbox et Cdiscount

3 min.
29 Juin. 2026 • 10:11
0

À la surprise de personne, Grand Theft Auto VI (GTA 6) connaît un très joli succès au niveau des précommandes, au point d’établir un record chez Xbox et chez Cdiscount. Pour rappel, les précommandes ont ouvert le 25 septembre sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S.

GTA 6 Personnages Jaquette Artwork

Un record de précommandes pour GTA 6 chez Xbox

Chez Xbox, la déclaration a été faite après un message posté par IGN. Celui-ci a noté que les précommandes de GTA 6 étaient nettement plus importantes sur PS5 que sur Xbox Series X/S, avec un rapport de 8 pour 1. Cela s’appuie sur les données des liens d’affiliation.

Xbox a réagi auprès de Windows Central en déclarant :

Ces chiffres ne correspondent pas aux précommandes. Nous avons enregistré un nombre record de commandes. Il vaut mieux attendre les chiffres réels plutôt que de se fier aux clics sur les liens d’affiliation.

Bien sûr, on peut comprendre que Microsoft et Xbox veulent se défendre face à Sony et PlayStation. Cela étant dit, les « chiffres réels » (pour reprendre les mots de Xbox) montrent qu’il y a nettement plus de PS5 que de Xbox Series X/S chez les joueurs. Il semble donc naturel d’avoir davantage de précommandes de GTA 6 sur la console de Sony. S’ajoute à cela qu’il y a un accord marketing entre Sony et Rockstar Games, et que Sony affirme publiquement que Grand Theft Auto VI se joue le mieux sur sa console, ce qui peut pousser des joueurs à choisir cette plateforme.

Gros succès également chez Cdiscount

Du côté du revendeur français Cdiscount, il y a également eu un record de précommandes pour GTA 6 selon Nicolas Camia, le directeur de l’offre chez Cdiscount. Il déclare :

GTA 6 est le plus gros événement culturel de l’année 2026. En 24 heures, nous avons enregistré 6 fois plus de précommandes que sur l’ensemble d’une période de précommandes classique pour des franchises majeures comme FC ou Call of Duty. C’est historique, du jamais vu. Il est également intéressant de noter que GTA 6 sera distribué sous un format inédit : les gamers recevront une boite contenant un code d’activation permettant de télécharger le jeu en version dématérialisé. C’est la première fois qu’un éditeur tiers commercialise un jeu sous ce format, en dehors des Game-Keys Cards de Nintendo sur la Switch 2.

D’ailleurs, Cdiscount a cessé d’accepter de nouvelles précommandes du jeu, puisque le groupe n’a plus de stock. C’est pareil chez Amazon soit dit en passant.

Où précommander GTA 6 au meilleur prix ?

Vous pouvez directement passer depuis le PlayStation Store ou le Xbox Store. Mais si vous préférez les revendeurs pour la version « physique » et (surtout) un prix parfois inférieur à 79,99 euros ou 99,99 euros. Voici les liens directs pour précommander GTA 6 chez les revendeurs :

  • Amazon (60 euros au lieu de 79,99 euros)
  • Leclerc (60 euros au lieu de 79,99 euros)
  • Auchan (60 euros au lieu de 79,99 euros)
  • Cdiscount (50 euros pour les nouveaux clients avec le code HELLO10 ou 60 euros pour les autres)
  • Joybuy (60 euros au lieu de 79,99 euros)
  • Fnac
  • Micromania (+ 20 euros en bon d’achat)
  • Carrefour
  • Cultura

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

GTA 6 Personnages Jaquette Artwork Jeux vidéo

GTA 6 : les précommandes débuteront le 25 juin, c’est officiel

GTA 6 Lucia Caminos 6 Jeux vidéo

GTA 6 : les précommandes arrivent bientôt avec le trailer 3

GTA 6 Lucia Jason 5 Jeux vidéo

GTA 6 : le prix, l’heure des précommandes et l’édition Ultime officialisés

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Orange Logo

Panne chez Orange/Sosh : un incident touche la 4G et la 5G

29 Juin. 2026 • 9:31
0 Mobiles / Tablettes

Orange confirme qu’il y a bien une panne au niveau de son réseau mobile, ce qui empêche d’utiliser la 4G, la 5G, le roaming,...

Terminator 2 Le Jugement Dernier

Sony va supprimer plus de 550 films/séries achetés sur les comptes PlayStation

28 Juin. 2026 • 22:19
4 Geekeries

Dès le 1er septembre 2026, Sony supprimera 551 films et séries des bibliothèques vidéo des comptes PlayStation, alors que les...

Claude Logo

Anthropic rétablit Claude Mythos 5, mais pas encore Fable 5

28 Juin. 2026 • 8:00
0 Internet

Deux semaines après l’arrêt forcé de Mythos 5, l’administration Trump réautorise un redémarrage partiel du...

GTA 6 Lucia Jason

GTA 6 : la rumeur d’une future version disque semble infondée

27 Juin. 2026 • 21:15
21 Jeux vidéo

Grand Theft Auto VI (GTA 6) sortira le 19 novembre sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S, mais la version physique comprendra seulement un code de...

Amazon Prime Day Promos

[Fin H-2] Les Prime Days commencent, 4 jours de grosses promos sur Amazon

26 Juin. 2026 • 21:45
0

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iPhone 18 Pro et Ultra : la keynote attendue pour le 8 ou 9 septembre

iPhone 18 Pro et Ultra : la keynote attendue pour le 8 ou 9 septembre

29 Jun. 2026 • 9:20

image de l'article Apple prévoit le Mac Studio M5 Ultra en 2026 et le M7 Ultra en 2028

Apple prévoit le Mac Studio M5 Ultra en 2026 et le M7 Ultra en 2028

28 Jun. 2026 • 18:01

image de l'article Brevets : Apple se bat au Royaume-Uni pour ne pas payer 502 millions de dollars

Brevets : Apple se bat au Royaume-Uni pour ne pas payer 502 millions de dollars

28 Jun. 2026 • 7:00

image de l'article Apple veut l’autorisation pour acheter de la RAM au chinois CXMT

Apple veut l’autorisation pour acheter de la RAM au chinois CXMT

27 Jun. 2026 • 16:53

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site