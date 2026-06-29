GTA 6 : un record de précommandes chez Xbox et Cdiscount

À la surprise de personne, Grand Theft Auto VI (GTA 6) connaît un très joli succès au niveau des précommandes, au point d’établir un record chez Xbox et chez Cdiscount. Pour rappel, les précommandes ont ouvert le 25 septembre sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S.

Un record de précommandes pour GTA 6 chez Xbox

Chez Xbox, la déclaration a été faite après un message posté par IGN. Celui-ci a noté que les précommandes de GTA 6 étaient nettement plus importantes sur PS5 que sur Xbox Series X/S, avec un rapport de 8 pour 1. Cela s’appuie sur les données des liens d’affiliation.

Xbox a réagi auprès de Windows Central en déclarant :

Ces chiffres ne correspondent pas aux précommandes. Nous avons enregistré un nombre record de commandes. Il vaut mieux attendre les chiffres réels plutôt que de se fier aux clics sur les liens d’affiliation.

Bien sûr, on peut comprendre que Microsoft et Xbox veulent se défendre face à Sony et PlayStation. Cela étant dit, les « chiffres réels » (pour reprendre les mots de Xbox) montrent qu’il y a nettement plus de PS5 que de Xbox Series X/S chez les joueurs. Il semble donc naturel d’avoir davantage de précommandes de GTA 6 sur la console de Sony. S’ajoute à cela qu’il y a un accord marketing entre Sony et Rockstar Games, et que Sony affirme publiquement que Grand Theft Auto VI se joue le mieux sur sa console, ce qui peut pousser des joueurs à choisir cette plateforme.

Gros succès également chez Cdiscount

Du côté du revendeur français Cdiscount, il y a également eu un record de précommandes pour GTA 6 selon Nicolas Camia, le directeur de l’offre chez Cdiscount. Il déclare :

GTA 6 est le plus gros événement culturel de l’année 2026. En 24 heures, nous avons enregistré 6 fois plus de précommandes que sur l’ensemble d’une période de précommandes classique pour des franchises majeures comme FC ou Call of Duty. C’est historique, du jamais vu. Il est également intéressant de noter que GTA 6 sera distribué sous un format inédit : les gamers recevront une boite contenant un code d’activation permettant de télécharger le jeu en version dématérialisé. C’est la première fois qu’un éditeur tiers commercialise un jeu sous ce format, en dehors des Game-Keys Cards de Nintendo sur la Switch 2.

D’ailleurs, Cdiscount a cessé d’accepter de nouvelles précommandes du jeu, puisque le groupe n’a plus de stock. C’est pareil chez Amazon soit dit en passant.

Où précommander GTA 6 au meilleur prix ?

Vous pouvez directement passer depuis le PlayStation Store ou le Xbox Store. Mais si vous préférez les revendeurs pour la version « physique » et (surtout) un prix parfois inférieur à 79,99 euros ou 99,99 euros. Voici les liens directs pour précommander GTA 6 chez les revendeurs :