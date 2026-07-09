TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Chat Control est de retour pour scanner vos messages privés en Europe
Internet

Chat Control est de retour pour scanner vos messages privés en Europe

3 min.
9 Juil. 2026 • 20:54
0

Le Parlement européen a de nouveau adopté ce 9 juillet 2026 le texte « Chat Control 1.0 » qui autorise les géants de la tech (Meta, Google, Microsoft, etc) à scanner volontairement les messages privés des Européens jusqu’en 2028, malgré 314 voix exprimées en faveur de son rejet contre seulement 276 voix opposées à cette annulation.

Drapeau Europe Union Europeenne

Vos messages privés pourront être scannés

Ce paradoxe apparent s’explique par une règle de procédure spécifique à la seconde lecture au Parlement européen. Pour rejeter formellement un texte à ce stade, les députés doivent réunir une majorité absolue de 361 voix sur les 720 sièges que compte l’institution. Les 314 voix obtenues en faveur du rejet, bien que largement supérieures aux 276 votes contraires, restent insuffisantes pour atteindre ce seuil, ce qui entraîne l’adoption automatique de la proposition initiale du Conseil de l’Union européenne.

Ce rebondissement clôt un parcours législatif particulièrement chaotique. Chat Control 1.0 avait déjà été rejeté en mars 2026, à une seule voix d’écart, avant d’expirer début avril 2026 faute de nouveau cadre juridique. Sa nouvelle adoption en seconde lecture le remet en vigueur jusqu’au 3 avril 2028, prolongeant ainsi la dérogation qui permet aux plateformes de scanner volontairement leurs services à la recherche de contenus pédocriminels.

Les députés ont toutefois approuvé des amendements excluant explicitement les communications chiffrées de bout en bout du champ de cette dérogation. Cette précision a une portée pratique limitée, puisque les services utilisant un chiffrement de bout en bout, comme Signal ou WhatsApp dans certaines configurations, ne procédaient déjà pas à ce type de scan sur leurs contenus.

Le véritable enjeu se déplace vers Chat Control 2.0

Chat Control 2.0, connu sous le nom de règlement CSAR (Child Sexual Abuse Regulation), transformerait le scan volontaire actuel en obligation systématique pour l’ensemble des fournisseurs de services de communication. Les négociations entre le Parlement, le Conseil et la Commission européenne ont connu un nouvel échec fin juin 2026 et ce dossier devrait revenir sur la table des discussions à l’automne.

Cette séquence illustre la tension persistante entre les impératifs de sécurité et la protection de la vie privée au sein de l’Union européenne. Les défenseurs des libertés numériques, qui avaient célébré le rejet de mars 2026 comme une victoire significative, voient cette avancée annulée quelques mois plus tard grâce à un mécanisme procédural technique. L’issue des négociations sur CSAR déterminera si l’Europe bascule vers un régime de surveillance généralisée des communications privées, une perspective qui continue de diviser profondément les institutions européennes et les acteurs du numérique.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Instagram Logo Icone Internet

Instagram met fin aujourd’hui au chiffrement pour les messages privés

Facebook Messenger Instagram WhatsApp Icones Logos Internet

Instagram annonce arrêter le chiffrement pour les messages privés

TikTok Instagram Logos Icones Internet

TikTok refuse le chiffrement de bout en bout pour vos messages privés

WhatsApp Icone Logo Internet

L’Europe oblige WhatsApp à s’ouvrir aux chatbots IA concurrents

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Orange Bouygues Free SFR Logos Operateurs

Déploiement 4G et 5G : les données des opérateurs pour juin 2026

9 Juil. 2026 • 20:24
0 Mobiles / Tablettes

Les données de juin 2026 sont disponibles concernant le déploiement de la 4G et de la 5G par les opérateurs. Comme chaque mois, les...

ChatGPT Logo

OpenAI lance (réellement) GPT-5.6 et dévoile ChatGPT Work

9 Juil. 2026 • 19:44
0 Internet

Après l’annonce initiale à la fin juin, OpenAI annonce la disponibilité aujourd’hui de GPT-5.6 (Sol, Terra et Luna), sa...

Galaxy Z Fold 8 10

Galaxy Z Fold 8 : Samsung, un leak et… Spider-Man confirment le nouveau format du smartphone pliant

9 Juil. 2026 • 19:23
0 Mobiles / Tablettes

Samsung commence à lever le voile sur son prochain smartphone pliant. À quelques jours de sa conférence Galaxy Unpacked prévue...

Claude AI

Claude AI : Anthropic teste un tableau de bord pour mieux contrôler l’usage de l’IA

9 Juil. 2026 • 18:26
0 Logiciels

Anthropic vient de lâcher une nouvelle grosse mise à jour pour  Claude. L’entreprise teste une nouvelle fonction bêta...

Grok Icone Logo

Grok 4.5 est disponible, mais l’IA de SpaceXAI est indisponible en Europe

9 Juil. 2026 • 17:52
0 Internet

SpaceXAI a annoncé le lancement de Grok 4.5, son nouveau modèle d’intelligence artificielle performant, avec une tarification...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple Music arrive dans les voitures de Volvo

Apple Music arrive dans les voitures de Volvo

9 Jul. 2026 • 20:07

image de l'article iPhone 18 Pro Max : vers une hausse du coût des composants de 300 dollars

iPhone 18 Pro Max : vers une hausse du coût des composants de 300 dollars

9 Jul. 2026 • 18:38

image de l'article Apple obtient une aide de l’Inde pour fabriquer les iPhone

Apple obtient une aide de l’Inde pour fabriquer les iPhone

9 Jul. 2026 • 17:07

image de l'article DuckDuckGo bloque désormais la plupart des publicités YouTube sur iPhone et Mac

DuckDuckGo bloque désormais la plupart des publicités YouTube sur iPhone et Mac

9 Jul. 2026 • 16:10

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site