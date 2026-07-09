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Grok 4.5 est disponible, mais l’IA de SpaceXAI est indisponible en Europe

3 min.
9 Juil. 2026 • 17:52
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SpaceXAI a annoncé le lancement de Grok 4.5, son nouveau modèle d’intelligence artificielle performant, avec une tarification nettement inférieure à celle de ses principaux concurrents.

Grok Icone Logo

Grok 4.5 est moins cher que les autres IA

SpaceXAI (ex-xAI) présente ce nouveau modèle IA comme un produit performant, destiné aux tâches courantes comme le codage, la bureautique ou la recherche. Grok 4.5 revendique une efficacité en tokens deux fois supérieure à celle des modèles concurrents, ce qui se traduit directement par une réduction des coûts pour les utilisateurs. Son prix s’établit à 2 dollars par million de tokens en entrée et 6 dollars par million en sortie.

Cette grille tarifaire tranche nettement avec celle des modèles haut de gamme actuellement sur le marché. Claude Opus 4.7, développé par Anthropic, facture ses tokens à 5 dollars en entrée et 25 dollars en sortie. GPT-5.6 Sol d’OpenAI affiche des tarifs similaires à 5 dollars et 30 dollars. Une version allégée, GPT-5.6 Luna, se rapproche davantage de Grok 4.5 avec 1 dollar en entrée et 6 dollars en sortie.

Elon Musk, fondateur de SpaceXAI, a détaillé sa stratégie dans un message sur X/Twitter, expliquant que Grok 4.5 est « un modèle de la classe d’Opus, mais plus rapide, plus efficace en tokens et moins coûteux ». Il a précisé sa comparaison directe avec le modèle d’Anthropic en ces termes : « notre évaluation interne est que Grok 4.5 est à peu près comparable à Opus 4.7, mais bien plus rapide. C’est la combinaison de la capacité, de la vitesse et du coût réduit qui le rend compétitif ».

Un modèle compétitif selon les benchmarks

Les benchmarks placent Grok 4.5 dans une zone de performance proche des meilleurs modèles IA disponibles, sans toutefois atteindre le sommet absolu du classement. Cette position intermédiaire s’accompagne d’un avantage économique substantiel, ce qui pourrait séduire les entreprises et développeurs soucieux de maîtriser leurs coûts d’inférence sans sacrifier trop de capacités.

Benchmarks Grok 4.5

La disponibilité publique de Grok 4.5 est pour aujourd’hui, quelques semaines seulement après l’introduction en bourse de SpaceXAI. Il y a toutefois un élément à prendre en compte : l’IA est pour le moment indisponible dans les pays de l’Union européenne. Cela ne devrait pas tarder toutefois, puisque SpaceXAI parle d’une arrivée à la mi-juillet. On se doute que l’entreprise fait les validations nécessaires pour bien respecter les règles européennes robustes autour de l’intelligence artificielle.

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