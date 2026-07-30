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Unitree AS2-W, le robot-chien qui grimpe des pentes à 45 degrés et transporte des charges de 16 kg

2 min.
30 Juil. 2026 • 19:01
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Unitree Robotics repousse les limites de la locomotion quadrupède avec l’AS2-W Super Athlete. Ce robot-chien hybride associe quatre jambes articulées à des roues motorisées afin de rouler rapidement sur terrain plat, puis de franchir escaliers, rochers et pentes sans changer de configuration.

Un robot tout-terrain capable de dépasser 21 km/h

Pesant environ 25 kg avec sa batterie, l’AS2-W peut dépasser 6 m/s, soit 21,6 km/h. Ses articulations délivrent jusqu’à 95 Nm de couple, tandis que ses roues de 18 cm l’aident à conserver une progression efficace sur les surfaces régulières.

Lorsque le terrain se complique, ses jambes lui permettent de franchir des obstacles atteignant 80 cm et de gravir des pentes inclinées à 45 degrés. Cette architecture rappelle le robot de livraison à roues et pattes de Rivr, récemment racheté par Amazon.

Plus de 30 km d’autonomie et 16 kg de charge

Unitree annonce une autonomie supérieure à trois heures et 30 km sans chargement. Le quadrupède peut transporter continuellement environ 16 kg pendant plus de deux heures. Son système de suivi latéral ISS 3.0 lui permet également d’accompagner une personne tout en portant un sac ou du matériel.

Une caméra HD, un LiDAR, un processeur huit cœurs et des fonctions d’intelligence artificielle assurent la perception de l’environnement et la navigation autonome. Sa certification IP54 doit lui permettre de résister à la poussière, à la pluie et aux terrains humides.

Unitree multiplie les démonstrations spectaculaires

La vidéo promotionnelle montre même l’AS2-W réaliser des figures évoquant le breakdance ! Une démonstration qui prolonge les performances du robot-chien Unitree Go1 et les apparitions croissantes des robots Unitree dans l’espace public chinois.

Aucun tarif n’a encore été communiqué. L’AS2-W semble néanmoins destiné aux inspections industrielles, à la sécurité, aux opérations de terrain et au transport de matériel, bien davantage qu’à un usage domestique.

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