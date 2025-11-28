Un robot Unitree G1 parvient à jouer au basket… sans être dirigé à distance

Après la boxe, la danse ou le kung-fu, place au basket ! Le robot humanoïde Unitree G1 revient sous les projecteurs grâce à l’Université des sciences et technologies de Hong Kong. Une vidéo aussi courte qu’impressionnante montre le G1 en train de dribbler, enchaîner les feintes et même réussir plusieurs tirs avec une aisance assez déconcertante. Selon les chercheurs, il s’agirait même du tout premier humanoïde capable de jouer au basket de manière crédible… et surtout en totale autonomie !

Réputé pour son apprentissage fulgurant, l’Unitree G1 exploite ici une IA embarquée lui permettant d’acquérir de nouvelles compétences par imitation et renforcement. Cette approche technologique transforme les capacités du robot bien au-delà de ce que l’on attend traditionnellement d’un Androïde censé assister les humains dans des tâches quotidiennes.

SkillMimic : une IA qui imite… et innove

Pour donner vie à ce basketteur mécanique, les chercheurs ont conçu un système d’apprentissage nommé SkillMimic. Ce système permet de modéliser des mouvements humains complexes puis de les injecter dans le robot qui peut alors reproduire les mêmes gestes tout en analysant le comportement du ballon dans différentes situations de jeu.

First-ever real-world basketball demo

by a humanoid robot 🤖🏀 Bonus: I became the first person to record a block against a humanoid🤭 #Robotics #AI #TechDemo #NBA pic.twitter.com/mERAsHxsLI — Yinhuai (@NliGjvJbycSeD6t) November 20, 2025

Ainsi, plus l’IA est entraînée, plus le robot gagne en naturel — au point de générer lui-même des transitions fluides entre deux actions apprises auparavant. Une capacité d’adaptation rare, qui témoigne d’un niveau de sophistication encore jamais atteint auparavant.

Une mécanique impressionnante, mais encore perfectible

Avec ses 43 articulations et ses amplitudes extrêmes (jusqu’à 170° pour les hanches), le G1 peut aussi adopter des postures impossible à réaliser pour la plupart des machines. Il compense ainsi sa petite taille — à peine 1,32 m — par une agilité lui permettant de tirer, esquiver et marquer comme un joueur aguerri (ou presque).

Pour autant, cette virtuosité mécanique ne se traduit pas encore dans le contexte domestique. Une vidéo devenue virale montre par exemple un G1 totalement dépassé en cuisine, multipliant les maladresses plus ou moins dangereuses. Il reste encore beaucoup travail pour obtenir une machine aussi efficace que sûre pour l’utilisateur.