Amazon rachète Rivr, une startup connue pour son robot de livraison capable de grimper les escaliers

Amazon accélère sur la robotique du « dernier mètre ». Le géant américain vient de faire l’acquisition de Rivr, une jeune pousse basée à Zurich connue pour son robot de livraison autonome capable de grimper des escaliers. Les modalités financières n’ont pas été rendues publiques, mais l’opération illustre l’intérêt croissant d’Amazon pour la livraison au pas de la porte.

Un « chien à roulettes » pour franchir les obstacles du quotidien

Rivr s’est fait remarquer avec une machine hybride, soit une plateforme compacte qui combine des roues et des pattes, pensée pour franchir trottoirs, marches et seuils sans aucune assistance humaine. Ce type de mobilité est évidemment stratégique pour les livraisons résidentielles, où les obstacles physiques (escaliers d’immeubles, allées irrégulières, porches) compliquent fortement l’automatisation.

Cap sur le déploiement à grande échelle

Un pilote mené à Austin et une ambition de montée en puissance

Avant son rachat, Rivr avait lancé un programme pilote à Austin avec Veho, un acteur de la livraison de colis, avec l’objectif affiché d’apprendre sur le terrain et de monter progressivement en volume. Désormais, l’accès aux ressources industrielles et opérationnelles d’Amazon pourrait transformer ce type d’expérimentation en déploiement plus massif.

Une relation déjà amorcée avec les investisseurs d’Amazon

Le rapprochement n’est pas totalement une surprise : Rivr avait déjà attiré l’attention d’Amazon via des investissements antérieurs, notamment dans un tour d’amorçage bouclé en 2024. Pour son cofondateur et CEO Marko Bjelonic, l’enjeu de la fusion est d’« accélérer notre vision d’une IA physique générale via la livraison au pas de la porte ». Reste à voir comment Amazon intégrera ces robots dans ses flux de distribution, sachant que les contraintes sont actuellement nombreuses (sécurité, fiabilité en conditions réelles, acceptation du public, etc.).