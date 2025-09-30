TENDANCES
Dot : le robot de livraison tout mignon… et tout-terrain

30 Sep. 2025 • 17:45
La startup américaine DoorDash vient de présenter Dot, un robot de livraison autonome au design compact et tout en rondeurs rappelant un peu les personnages du film d’animation Cars. L’entreprise affirme qu’il s’agit du premier robot commercial capable d’alterner entre routes, trottoirs et pistes cyclables, avec une vitesse pouvant atteindre 32 km/h. L’objectif plus global de ce robot est de réduire l’usage de la voiture pour les petites commandes du quotidien (tube de dentifrice, paquet de couches, etc.).

Un robot pensé pour la livraison locale

« La véritable innovation n’a pas été seulement de le rendre autonome, mais de le rendre fiable et efficace pour répondre aux besoins des commerçants et des consommateurs », explique Stanley Tang, cofondateur de DoorDash Labs. Conçu pour les millions de livraisons quotidiennes de la plateforme, Dot est suffisamment petit pour franchir des portes et allées, tout en étant suffisamment rapide pour que les repas livrés ne perdent pas leur chaleur (ou leur fraicheur c’est selon). Grâce à son intelligence embarquée, ce petit robot  adapte sa vitesse et choisit automatiquement les itinéraires les plus efficaces selon la situation de circulation.

Un lancement progressif aux États-Unis

DoorDash insiste sur le fait que Dot ne vise pas à remplacer les livreurs humains : « Les Dashers continueront d’assurer la majorité de nos millions de livraisons quotidiennes. L’autonomie leur permettra simplement de se concentrer sur les commandes à forte valeur ajoutée nécessitant un jugement humain. » L’entreprise estime même que cette technologie contribuera à élargir le marché de la livraison locale et donc à créer de nouvelles opportunités. Le robot de livraison Dot sera d’abord déployé dans deux villes d’Arizona, Tampa et Mesa, avant un déploiement plus large.

