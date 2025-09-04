MarsWalker + Omni S2 : le robot aspirateur est (enfin) capable de grimper les escaliers

Eufy, la marque domotique d’Anker, propose une technologie inédite pour les maisons à plusieurs étages avec le MarsWalker, un robot élévateur capable de grimper les marches d’un escalier en toute autonomie. Présenté comme le premier robot « escalator » pour aspirateur-robot, le MarsWalker embarque des bras extensibles et un système de déplacement à chenilles permettant de gravir des escaliers droits, en L ou en U. Compatible notamment avec le RoboVac Omni S2 (annoncé pour janvier 2026 à un prix avoisinant les 1600 euros), le MarsWalker est entièrement autonome grâce à un système de cartographie 3D intégrée et un socle de chargement dédié.

Le MarsWalker répond ainsi à une réelle limitation des robots aspirateurs classiques.: cette innovation permet en effet d’éviter le pénible transport manuel du robot-aspirateur entre les étages (même si la solution d’Eufy nécessite l’ajout d’un second robot). Associé au MarsWalker, le modèle Omni S2 offre en plus 30 000 Pa d’aspiration, un système autonettoyant, un écart de hauteur ajustable pour gérer les tapis (jusqu’à 5 cm), une détection d’obstacles améliorée et même un diffuseur de parfum intégré. Le MarsWalker sera disponible au printemps 2026 à un tarif encore non communiqué.