TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Matériel et Accessoires MarsWalker + Omni S2 : le robot aspirateur est (enfin) capable de grimper les escaliers
Matériel et Accessoires

MarsWalker + Omni S2 : le robot aspirateur est (enfin) capable de grimper les escaliers

4 Sep. 2025 • 12:40
0

Eufy, la marque domotique d’Anker, propose une technologie inédite pour les maisons à plusieurs étages avec le MarsWalker, un robot élévateur capable de grimper les marches d’un escalier en toute autonomie. Présenté comme le premier robot « escalator » pour aspirateur-robot, le MarsWalker embarque des bras extensibles et un système de déplacement à chenilles permettant de gravir des escaliers droits, en L ou en U. Compatible notamment avec le RoboVac Omni S2 (annoncé pour janvier 2026 à un prix avoisinant les 1600 euros), le MarsWalker est entièrement autonome grâce à un système de cartographie 3D intégrée et un socle de chargement dédié.

MarsWalker Eufy

MarsWalker Eufy 1 1

Le MarsWalker répond ainsi à une réelle limitation des robots aspirateurs classiques.: cette innovation permet en effet d’éviter le pénible transport manuel du robot-aspirateur entre les étages (même si la solution d’Eufy nécessite l’ajout d’un second robot). Associé au MarsWalker, le modèle Omni S2 offre en plus 30 000 Pa d’aspiration, un système autonettoyant, un écart de hauteur ajustable pour gérer les tapis (jusqu’à 5 cm), une détection d’obstacles améliorée et même un diffuseur de parfum intégré. Le MarsWalker sera disponible au printemps 2026 à un tarif encore non communiqué.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

ECOVACS X8 PRO OMNI Tests

[Test] Deebot X8 Pro Omni : l’aspirateur-robot qui réinvente le lavage des sols

Roborock Saros Z70 Matériel

[CES 2025] Roborock dévoile un aspirateur-robot doté d’un bras robotisé

Ballie robot Matériel

Ballie : Samsung va bientôt lancer sur le marché son robot domestique

Mirumi robot Matériel

[CES 2025] Mirumi : le robot compagnon mignon qui s’accroche au sac à main

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Anker Soundcore

Anker dévoile un enregistreur vocal pas plus grand qu’une pièce de monnaie

4 Sep. 2025 • 15:15
0 Matériel

Anker vient de dévoiler le Soundcore Work, un enregistreur vocal ultra compact, alimenté par l’IA et conçu pour transcrire,...

Google Logo Loupe

Google doit payer 425 millions de dollars pour violation de la vie privée d’utilisateurs

4 Sep. 2025 • 14:10
0 Internet

Un jury fédéral a ordonné à Google de verser 425 millions de dollars pour avoir collecté les données de millions...

Galaxy Tab S11

Galaxy Tab S11 et Galaxy Tab S11 Ultra : tout ce qu’il faut savoir sur les nouvelles tablettes premium de Samsung (specs, prix)

4 Sep. 2025 • 12:15
0 Applications

Galaxy Tab S11 : compacte, élégante et intelligente Samsung enrichit sa gamme premium de tablettes avec la Galaxy Tab S11, tout juste...

Galaxy S25 FE 1 Mobiles / Tablettes

[Samsung Unpacked] Galaxy S25 FE : le changement dans la continuité… l’IA en plus (specs, prix)

4 Sep. 2025 • 11:45
0
xAI logo

xAI : le directeur financier quitte le navire

4 Sep. 2025 • 11:15
0 Hors-Sujet

xAI, la startup d’Elon Musk spécialisé dans l’intelligence artificielle, traverse une période agitée en interne :...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iPad : Huawei reste devant Apple sur le marché chinois

iPad : Huawei reste devant Apple sur le marché chinois

4 Sep. 2025 • 13:55

image de l'article L’Apple Vision Pro fait son trou dans le secteur pro

L’Apple Vision Pro fait son trou dans le secteur pro

4 Sep. 2025 • 12:30

image de l'article Safari Technology Preview : Apple propose la version 227

Safari Technology Preview : Apple propose la version 227

4 Sep. 2025 • 11:06

image de l'article Apple Arcade : Jeopardy! et Mon Talking Tom sont disponibles

Apple Arcade : Jeopardy! et Mon Talking Tom sont disponibles

4 Sep. 2025 • 10:30

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site