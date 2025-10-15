TENDANCES
KultureGeek Science Le robot Unitree G1 est désormais capable de réaliser d’impressionnants geste d’arts martiaux (vidéo)
Science

Le robot Unitree G1 est désormais capable de réaliser d’impressionnants geste d’arts martiaux (vidéo)

15 Oct. 2025 • 16:45
0

Le fabricant chinois Unitree Robotics a encore frappé avec une nouvelle démonstration de son robot humanoïde G1 (1,30m pour 35 kilos), capable cette fois d’enchaîner des mouvements de Kung-fu avec une précision et un dynamisme dignes d’un athlète. Dans une vidéo virale intitulée « KungFu Kid V6.0 », le robot effectue des coups de pied, des rotations rapides et même des acrobaties aériennes avec à chaque fois un équilibre parfait, et sans aucune aide extérieure visible. C’est peu dire que les 43 articulations du robot sont mises ici à rude épreuve. Cette séquence illustre, s’il le fallait encore, les énormes progrès de la robotique humanoïde ces deux dernières années.

Une plateforme de recherche avant tout

Si l’on peut évidemment se questionner sur l’utilité réelle de telles démonstrations – après tout, ce robot doit à terme pouvoir fonctionner dans un environnement domestique – il ne faudrait pas oublier que le Unitree G1 reste avant tout un robot de recherche « relativement » accessible. Proposé à environ 21 500 euros (ce qui n’est en soi pas énorme au vu des tarifs généralement pratiqués dans le secteur), le G1 n’est en effet clairement pas destiné au grand public.

Ce n’est pas la première fois que le Unitree G1 montre ses « capacités » en art martial, mais les progrès réalisés en 6 mois seulement sont phénoménaux

Il s’agit avant tout d’un outil de recherche, pensé pour les laboratoires et les universités qui travaillent désormais sur les questions d’ordre mécanique (équilibre et motricité du robot) ainsi que sur les hybridations possibles entre intelligence artificielle. Unitree envisage à l’avenir des applications industrielles de son robot, notamment dans la logistique et la maintenance.

Signaler une erreur dans le texte

