Science

Un robot Unitree G2 se fait méchamment rosser lors d’un test d’équilibre (gare au karma…)

26 Sep. 2025 • 20:16
1

Les robots humanoïdes progressent à pas de géant, mais leurs créateurs doivent encore convaincre qu’ils sauront tenir debout (de façon littérale) dans un environnement fortement imprévisible. En Chine, le robot G1 d’Unitree est littéralement rossé à coups de pied, l’androïde parvenant à chaque fois à se remettre debout à toute vitesse tout en exécutant des mouvements extrêmement proches de ceux d’un être humain.

L’ objectif de ces démos assez violentes consiste à montrer l’efficacité du mode « anti-gravité », une technologie qui permet au G1 d’analyser sa chute en temps réel et ainsi de pouvoir se relever nettement plus rapidement. Grâce à ses caméras de profondeur et à un Lidar 3D, le robot anticipe l’impact et ajuste sa posture comme le ferait un être humain. « L’agilité du robot est impressionnante », souligne Unitree, qui insiste sur cette capacité clé pour évoluer en environnement réel.

Any2Track : la riposte académique

Une seconde vidéo dévoile le projet Any2Track, développé par des chercheurs de l’université Tsinghua, de l’université de Pékin et de la société Galbot. Ici, le robot parvient à garder son équilibre malgré une série de coups répétés, des tractions brutales par une corde autour du cou et même des obstacles sur son chemin. Basé sur un apprentissage par renforcement, le système a été entraîné en simulation avant d’être appliqué directement au robot, sans réajustement. Les résultats semblent même dépasser ceux d’Unitree, ce qui confirme au passage que la stabilité dynamique devient une compétence de base pour la robotique humanoïde.

Si ces démos sont techniquement impressionnantes, il reste toutefois malaisant de regarder un robot de forme humanoïde subir des coups violents, comme si par un réflexe anthropomorphique on ne pouvait s’empêcher de penser que le robot ressent les coups. Il vaudra mieux cependant que l’IA toute puissante de 2030 ne mette pas la main sur ce type de vidéos. Gare au retour de Karma…

SOURCEFutura-Sciences

