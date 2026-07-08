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Meta lance Muse Image, un générateur d’images IA déjà contesté

3 min.
8 Juil. 2026 • 14:56
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Meta annonce Muse Image, un générateur d’images utilisant l’intelligence artificielle disponible dans Meta AI, Instagram et WhatsApp. La promesse est de générer et modifier gratuitement des visuels au quotidien depuis les applications. Le lancement s’accompagne déjà d’une controverse car l’outil permet aussi de transformer par IA les photos d’utilisateurs avec un compte Instagram public via un simple marquage, sans leur accord nécessaire.

Muse Image Meta

Une diffusion massive pensée pour les usages du quotidien

Meta intègre Muse Image directement à ses services les plus utilisés pour en faire un outil d’édition, de création et d’assistance visuelle accessible depuis les Stories sur Instagram, WhatsApp et l’application Meta AI. Le géant des réseaux sociaux prépare déjà la suite avec Muse Video, un générateur de vidéo par IA.

Meta met en avant des usages concrets, pensés pour banaliser l’outil dans les pratiques ordinaires. « Demandez-lui de créer une image de vous devant un monument historique, d’effacer proprement une personne qui s’est glissée dans l’arrière-plan d’une photo ou d’écrire un prompt personnalisé pour générer un QR Code fonctionnel », indique Meta.

Les fonctions proposées couvrent plusieurs terrains à la fois :

  • génération d’images IA à partir de prompts
  • préréglages et retouches guidées
  • effets pour les Stories sur Instagram
  • création de publicités personnalisées
  • projection d’aménagement intérieur, y compris pour des objets vendus sur Facebook Marketplace.

Meta présente ce modèle IA comme gratuit pour un usage quotidien, avec un abonnement au-delà d’un certain seuil. Cette formule suit la logique désormais classique de l’IA générative : attirer massivement avec une version libre d’accès, puis monétiser les usages intensifs.

Le point sensible porte sur les photos d’utilisateurs

La fonction la plus contestée concerne la possibilité de manipuler des images d’utilisateurs avec un compte Instagram public. En pratique, un utilisateur peut s’appuyer sur la photo d’un autre compte pour générer une nouvelle image transformée par IA. Le point qui crispe déjà les critiques tient au fait que la personne concernée n’est pas automatiquement informée.

La politique de Meta est explicite sur ce point. L’entreprise indique que « des personnes peuvent être en mesure de créer du contenu avec votre contenu Instagram grâce aux fonctionnalités d’IA de Meta » et précise aussi que « vous ne serez pas averti du contenu créé grâce aux fonctionnalités d’IA de Meta ». Meta met en avant l’existence de paramètres de contrôle, mais ce choix relance immédiatement la question du consentement réel et de la visibilité donnée aux utilisateurs.

Ce lancement révèle donc que Meta cherche à imposer l’IA générative au cœur de ses applications sociales, en la rendant simple et gratuite. Mais en ouvrant la porte à la réutilisation de contenus publics, le groupe place dès le départ Muse Image sur une ligne de fracture connue : l’innovation rapide d’un côté, la vie privée et le contrôle des images de l’autre.

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