Bouygues Telecom : la résiliation payante des forfaits s’applique à tout le monde

Depuis le 27 juillet 2026, tous les forfaits sans engagement de Bouygues Telecom sont soumis à des frais de résiliation de 5 euros. C’était déjà en place depuis mars, mais c’est désormais actif pour tout le monde et pas seulement les nouveaux clients.

5 euros de frais de résiliation chez Bouygues Telecom

Pendant des années, les opérateurs ont proposé des forfaits sans engagement ne comprenant pas de frais de résiliation au moment d’une portabilité ou de la fermeture d’une ligne. Sosh, SFR RED et Free Mobile continuent sur cette lignée. Mais chez Bouygues Telecom, il faut maintenant payer 5 euros de frais de résiliation avec ses forfaits mobiles qui sont sans engagement.

🔵📲 Comme prévu, depuis le 27 juillet, les frais de résiliation de 5 € s’appliquent maintenant aux anciens clients sur tous les forfaits Bouygues sans engagement ! Pour les nouveaux clients, ces frais s’appliquent déjà depuis janvier https://t.co/TusqxqTrIT — Tiino-X83 (@TiinoX83) July 29, 2026

Lors de l’annonce initiale en mars, les abonnés de l’opérateur avaient reçu un e-mail pour leur annoncer le changement tarifaire, tout en précisant qu’ils avaient quatre mois pour continuer à profiter d’une résiliation sans frais. Cette période est terminée depuis le 27 juillet 2026. Il faut désormais payer.

La « bonne » nouvelle dans l’histoire est que les autres opérateurs proposent un remboursement des frais de résiliation de 5 euros. Vous pouvez donc basculer chez Orange, SFR ou Free Mobile, puis leur fournir votre ultime facture de Bouygues Telecom indiquant mentionnant clairement les 5 euros pour se les faire rembourser.