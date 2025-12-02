Bouygues Telecom lance un forfait 5G incluant Deezer Premium

Bouygues Telecom annonce aujourd’hui le lancement d’un nouveau forfait B&You qui intègre un abonnement Deezer Premium. Cela va donc être particulièrement intéressant pour tous ceux qui veulent écouter de la musique en illimité.

Deezer Premium inclus dans le nouveau forfait B&You

Dans le détail, le forfait « Série Speciale B&YOU Deezer » inclut les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi qu’un quota Internet de 250 Go. Il y a bien le support de la 5G ici. Et bien sûr, la principale nouveauté de cette offre est la présence de Deezer Premium.

Deezer Premium coûte normalement ici 11,99 €/mois. Ici, l’offre de Bouygues Telecom coûte 19,99 €/mois, permettant d’avoir un forfait mobile et l’accès au service de streaming musical. Cela revient donc à avoir un forfait à 8 €. À noter également qu’il est possible d’utiliser son forfait depuis les DOM et l’Europe avec les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi que 35 Go pour Internet.

Un autre bonus intéressant est que toute personne avec ce forfait peut avoir Perplexity Pro offert pendant un an. Ce n’est pas une nouveauté, elle existe aussi avec d’autres forfaits de l’opérateur. Mais si vous voulez écouter de la musique en streaming et profiter du moteur d’IA, l’offre du jour est plus qu’intéressante.

Le forfait « Série Speciale B&YOU Deezer » à 19,99 €/mois est sans engagement et se veut disponible dès maintenant sur le site de Bouygues Telecom en cliquant ici. Sinon, l’opérateur propose des forfaits moins chers avec 1 Go pour 1,99 €/mois, 5 Go pour 5,99 €/mois, 90 Go pour 7,99 €/mois, 120 Go pour 11,99 €/mois et 200 Go pour 13,99 €/mois.

Du côté de la concurrence, SFR RED propose un forfait 120 Go à 7,99 €/mois et 250 Go pour 13,99 €/mois. Les offres sont à retrouver en cliquant ici. Pour sa part, Free Mobile propose un forfait 120 Go à 8,99 €/mois pendant un an. Et du côté de Sosh, il y a une offre 90 Go à 7,99 €/mois (mais sans support de la 5G).