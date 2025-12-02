TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Actualité Mobiles et Tablettes Bouygues Telecom lance un forfait 5G incluant Deezer Premium
Actualité Mobiles et Tablettes

Bouygues Telecom lance un forfait 5G incluant Deezer Premium

2 Déc. 2025 • 21:00
0

Bouygues Telecom annonce aujourd’hui le lancement d’un nouveau forfait B&You qui intègre un abonnement Deezer Premium. Cela va donc être particulièrement intéressant pour tous ceux qui veulent écouter de la musique en illimité.

Forfait Bouygues Telecom Deezer

Deezer Premium inclus dans le nouveau forfait B&You

Dans le détail, le forfait « Série Speciale B&YOU Deezer » inclut les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi qu’un quota Internet de 250 Go. Il y a bien le support de la 5G ici. Et bien sûr, la principale nouveauté de cette offre est la présence de Deezer Premium.

Deezer Premium coûte normalement ici 11,99 €/mois. Ici, l’offre de Bouygues Telecom coûte 19,99 €/mois, permettant d’avoir un forfait mobile et l’accès au service de streaming musical. Cela revient donc à avoir un forfait à 8 €. À noter également qu’il est possible d’utiliser son forfait depuis les DOM et l’Europe avec les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi que 35 Go pour Internet.

Un autre bonus intéressant est que toute personne avec ce forfait peut avoir Perplexity Pro offert pendant un an. Ce n’est pas une nouveauté, elle existe aussi avec d’autres forfaits de l’opérateur. Mais si vous voulez écouter de la musique en streaming et profiter du moteur d’IA, l’offre du jour est plus qu’intéressante.

Le forfait « Série Speciale B&YOU Deezer » à 19,99 €/mois est sans engagement et se veut disponible dès maintenant sur le site de Bouygues Telecom en cliquant ici. Sinon, l’opérateur propose des forfaits moins chers avec 1 Go pour 1,99 €/mois, 5 Go pour 5,99 €/mois, 90 Go pour 7,99 €/mois, 120 Go pour 11,99 €/mois et 200 Go pour 13,99 €/mois.

Du côté de la concurrence, SFR RED propose un forfait 120 Go à 7,99 €/mois et 250 Go pour 13,99 €/mois. Les offres sont à retrouver en cliquant ici. Pour sa part, Free Mobile propose un forfait 120 Go à 8,99 €/mois pendant un an. Et du côté de Sosh, il y a une offre 90 Go à 7,99 €/mois (mais sans support de la 5G).

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

La 5G de Bouygues Telecom Mobiles / Tablettes

Bouygues Telecom lance la 5G+ mais la limite à un forfait cher

Boutique de Bouygues Telecom Logo Mobiles / Tablettes

B&You lance un forfait eSIM avec 150 Go en 5G et 110 destinations

SFR Remboursement Frais Resiliation Bouygues Telecom Mobiles / Tablettes

SFR rembourse aussi les frais de résiliation de B&You (Bouygues Telecom)

Free Logo Mobiles / Tablettes

Free Mobile rembourse les frais de résiliation de B&You (Bouygues Telecom)

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

YouTube Recap

YouTube lance Recap, votre rétrospective façon Spotify Wrapped

2 Déc. 2025 • 20:05
0 Internet

YouTube répond aux attentes de sa communauté en lançant Recap, un outil d’analyse annuel directement inspiré du...

Leroy Merlin Logo

Leroy Merlin a été piraté, les hackers ont les données des clients

2 Déc. 2025 • 19:03
0 Internet

Nouvelle cyberattaque en France, avec Leroy Merlin qui annonce avoir été piraté, entraînant le vol des données des...

God of War PS4

Amazon donne le feu vert à la série God of War et commande deux saisons

2 Déc. 2025 • 18:30
0 Geekeries

Après plusieurs années d’attente et plusieurs ajustements créatifs, l’adaptation télévisée du jeu...

Ocean

Découverte d’un réservoir d’eau cosmique 140 milliards de fois plus volumineux que nos océans

2 Déc. 2025 • 17:30
2 Science

C’est une découverte astronomique, au premier sens du terme : des chercheurs viennent en effet d’identifier ce qui pourrait bien...

Starlink satellite

L’Ukraine devient le premier pays européen à déployer Starlink Direct to Cell (satellite vers mobile)

2 Déc. 2025 • 16:30
0 Internet

Malgré le contexte de la guerre avec la Russie (ou peut être à cause de contexte), l’Ukraine franchit un cap technologique...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple invite les utilisateurs d’iPhone à passer d’iOS 18 à iOS 26

Apple invite les utilisateurs d’iPhone à passer d’iOS 18 à iOS 26

2 Dec. 2025 • 20:34

image de l'article Les iPhone 17 se vendent très bien et Apple va atteindre un record

Les iPhone 17 se vendent très bien et Apple va atteindre un record

2 Dec. 2025 • 19:37

image de l'article Apple annonce faire un don après les inondations en Indonésie, Malaisie, Thaïlande et au Sri Lanka

Apple annonce faire un don après les inondations en Indonésie, Malaisie, Thaïlande et au Sri Lanka

2 Dec. 2025 • 18:44

image de l'article App Store : Apple peut être poursuivi aux Pays-Bas, décide la justice européenne

App Store : Apple peut être poursuivi aux Pays-Bas, décide la justice européenne

2 Dec. 2025 • 17:55

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site