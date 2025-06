B&You lance un forfait eSIM avec 150 Go en 5G et 110 destinations

Bouygues Telecom lance aujourd’hui un nouveau forfait B&You « Summer Edition » qui se veut intéressant sur le papier avec 150 Go utilisables en 5G et un usage possible dans plus de 110 destinations.

Un forfait B&You « Summer Edition »

Le forfait B&You Summer Edition, « spécialement adapté aux globe-trotteurs » selon les dires de Bouygues Telecom, comprend les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi qu’un quota Internet de 150 Go pouvant être utilisé en 5G si vous avez un smartphone compatible. Sinon, ce sera de la 4G.

L’autre point mis en avant par Bouygues Telecom est la possibilité d’utiliser ce forfait dans plus de 110 destinations, dont l’Europe (cela inclut la Suisse), les DOM, l’Afrique (Maroc, Algérie, Tunisie, Sénégal…), Amérique (États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine…), Asie (Chine, Inde, Japon, Malaisie…) et Océanie (Australie et Nouvelle-Zélande). La liste complète est à retrouver sur cette page en cliquant sur « Voir les destinations incluses sur Summer Edition ». Le quota Internet à l’étranger est de 40 Go.

Ce forfait a une particularité : il est uniquement proposé en eSIM. La plupart des smartphones sortis ces dernières années supportent l’eSIM, à savoir la carte SIM virtuelle directement stockée sur le téléphone. Ainsi, si vous avez uniquement un smartphone compatible avec la carte SIM physique, vous ne pouvez pas profiter de l’offre.

Le forfait B&You Summer Edition est au prix de 14,99 €/mois et se veut disponible sur cette page. Il est sans engagement, vous pouvez donc résilier ou faire une portabilité chez un autre opérateur à tout moment.