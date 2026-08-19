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Unitree explose en Bourse : le spécialiste des robots humanoïdes bondit de 460 % lors de son IPO

2 min.
19 Août. 2026 • 15:30
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Unitree Robotics vient de réussir une entrée en Bourse spectaculaire. Pour sa première séance sur le STAR Market de Shanghai, le spécialiste chinois des robots humanoïdes a clôturé à 845 yuans, soit une hausse de 460 % par rapport à son prix d’introduction de 150,8 yuans. Le titre avait même atteint 1 100 yuans à l’ouverture (141 euros), correspondant à un bond de 629 %. La capitalisation du groupe avoisine désormais 50 milliards de dollars, soit environ 43 milliards d’euros.

Une introduction en Bourse portée par l’euphorie autour des robots

L’opération a permis à Unitree de lever près de 900 millions de dollars, environ 775 millions d’euros, en cédant 10 % de son capital. La demande des particuliers avait dépassé de plus de 8 000 fois le nombre d’actions disponibles, illustrant l’enthousiasme des investisseurs chinois pour la robotique humanoïde.

Unitree G1

Cette envolée intervient au lendemain de la présentation de Superman, son nouvel humanoïde, capable selon Unitree d’atteindre 45,6 km/h. Le constructeur avait déjà attiré l’attention avec le robot G1 et les impressionnantes capacités physiques du Unitree H2.

Une valorisation spectaculaire qui devra être justifiée

Unitree reste l’un des rares acteurs du secteur déjà rentables, même si ses robots sont encore peu présents dans les environnements professionnels. « C’est un acteur de premier plan, et son caractère unique justifie une prime », estime Yan Kai, associé d’Ivy Capital. Il ajoute toutefois que son cours est davantage dicté « par des considérations politiques et économiques que par les modèles de valorisation ».

Le fabricant bénéficie du soutien de groupes comme Tencent, Alibaba et DeepSeek, tandis que Pékin considère la robotique comme une industrie stratégique. Après avoir également brillé lors des Jeux mondiaux de robots humanoïdes, Unitree doit désormais transformer les prouesses technologiques de ses robots succès commercial. Son envolée boursière montre que les investisseurs sont déjà prêts à parier sur cette perspective.

 

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