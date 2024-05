Unitree G1 : un robot humanoïde ultra avancé… au prix de 16 000 dollars

Des robots aussi agiles (voire plus) que les machines des films de S.F, intelligents grâce à l’usage de LLMs et disponibles pour tout un chacun pour moins de 20 000 dollars l’unité ? Ce fantasme de geek est sur le point de venir réalité. Unitree, une société de robotique chinoise, vient de dévoiler le Unitree G1, un robot humanoïde relativement léger (35 kilos) d’un mètre vingt de hauteur capable de se déplacer à grande vitesse (2 mètres par seconde) et de mouvoir ses membres dans toutes les directions grâce à sa conception 100% électrique (et non plus hydraulique). Les mouvements du robot rappellent énormément ceux de l’Atlas 001 de Boston Dynamics, sauf que dans le cas de la division de Hyundai, il s’agit encore d’un prototype alors que le Unitree G1 est un modèle commercial dont le prix démarrera à 16 000 dollars ! Le temps perdu par Boston Dynamics avec ses modèles hydrauliques pourrait finir par lui coûter cher.



Souple, léger, pliable, rapide… et peu cher

Unitree G1 semble pour l’instant limité à un mode démo qui montre surtout sa grande amplitude de mouvements ainsi que d’autres capacités de base (le robot est capable de casser des noix par exemple). On note que le Unitree peut se plier dans un format compact pour le transport. Tous les atouts d’un vrai robot domestique en somme…

Même si Unitree s’engage sur le prix de son bijou (6 fois moins cher que le grand modèle Unitree H1, uniquement destiné à la recherche), le G1 ne sera pas mis en vente avant un certain moment. La startup chinoise précise en effet que le robot devra d’abord être formé dans un environnement simulé via l’apprentissage par renforcement (Machine Learning) et en copiant directement d’autres robots. Le futur s’annonce fantastique… dans le secteur technologique s’entend.