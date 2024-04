Boston Dynamics dévoile son nouveau robot humanoïde Atlas…. qui succède à Atlas

On ne pourra pas dire que Boston Dynamics ne sait pas ménager ses effets. La filiale de Hyundai (même si le QG est aux Etats-Unis) avait annoncé hier la mise au rebut d’Atlas, son célèbre robot humanoïde, publiant pour l’occasion une vidéo rétrospective de ses plus gros « epic fail » mais aussi de ses plus belles réussites. Il était alors légitime de se demander ce que signifiait réellement cette annonce : Boston Dynamics allait-il réellement abandonner ce type de robots ou continuer avec une autre proposition technique ? C’est évidemment la seconde solution qui a été choisie. Le firme de robotique vient de publier une seconde vidéo pour « teaser » son tout nouveau robot humanoïde, baptisé lui aussi… Atlas. Le nouvel Atlas 001 a perdu du volume, et arbore désormais une tête toute ronde, tandis que son design général se rapproche désormais des Androïdes de la S.F. Surtout, Atlas 2.0 sait se relever seul avec une facilité vraiment déconcertante.



« Le nouvel Atlas s’appuie sur des décennies de recherche et renforce notre engagement à fournir les robots mobiles les plus performants et les plus utiles pour résoudre les défis les plus difficiles de l’industrie actuelle » Voilà comment Boston Dynamics présente sa nouvelle merveille, ce qui ne permet pas d’en savoir beaucoup plus. On peut cependant Fare l’hypothèse que cette nouvelle génération de robot ne s’appuiera plus sur un système hydraulique, une technologie qui avait largement montré ses limites avec le précédent modèle.